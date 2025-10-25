今も根強い人気の「せいろ」。今回は、せいろの魅力にとりつかれたりよ子さんに、カボチャと鶏モモの照り蒸しのつくり方を教えてもらいました。秋の食卓に映える、黄金色のカボチャとふっくらとした鶏肉に甘辛味が絡んでご飯が止まらない一品です。洗い物が少ないのも、うれしいポイント。今夜のおかずにいかがでしょうか。

せいろ料理は忙しい毎日にぴったり！

手間がかからないのにプロ級の仕上がりになるせいろ料理の魅力を、りよ子さんに教えてもらいました。

●せいろのココがすごい！

・野菜がたっぷりとれてヘルシー！

・素材のうま味が引き出せる

・洗い物を減らせる

・火加減いらずで失敗なし！

●今回のレシピでは21cmのせいろを使用

2〜3人分のおかずがつくれて、万能に使える初心者向けサイズ。4人分のおかずをつくりたい人は、2段分用意してください。今回のレシピなら、材料を倍にして加熱時間を3〜5分追加すればOK。

甘辛味との相性も抜群！せいろレシピ

蒸気で優しく火を入れれば、鶏肉も驚くほどふっくら。ホクッとくずれるカボチャもたまらない！【蒸し時間：10分】

●カボチャと鶏モモの照り蒸し

【材料（2人分）】

カボチャ 200g（種とワタは除く）

鶏モモ肉 1枚（280g）

しょうゆ 大さじ2

みりん 大さじ1

砂糖 小さじ1

長ネギ（斜め薄切り） 適量



【つくり方】

（1） カボチャと鶏肉はひと口大に切る。

（2） せいろにクッキングシートを敷き、（1）を入れる。しょうゆ、みりん、砂糖を回しかける。

（3） 鍋にたっぷりの湯を沸かして（2）のせいろをのせ、フタをして強めの中火で10分蒸す。一度フタをあけ、全体を軽く混ぜる。再び強めの中火で3分蒸す。蒸し上がったら長ネギをのせる。

［1人分333kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう