大きな出来事をきっかけに「自分を変えたい」と思ったことはありませんか？ 東京都渋谷区にある人気サロン「LaLarOomo渋谷公園通り店」オーナー兼美容師の堀越太輔さん（@lalaroomo_horikoshi）の元を訪れたのは、失恋したばかりの男性でした。

【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これが「元カノに変わったと思わせたい」失恋男性の“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！

「たぶん浮気だったと思う」

堀越さんはインスタグラムで“イメチェンあか抜け企画”を展開し、これまでに男女問わず多くの人たちを大変身させてきました。今回、そんな堀越さんの企画に応募してきた男性は、3年半付き合った彼女と別れたばかり。「たぶん浮気だったと思う」と切なげに語りつつ、イメチェンをして「元カノに『変わった』と思わせたい」と話しました。

男性は幼稚園の頃から柔道に打ち込んできたそうですが、髪形のせいで「ない」と否定的な意見を言われてきたそう。「これからは堂々と人前に立ちたい」という強い意気込みも語っています。

“イメチェンあか抜け”を得意とする堀越さんの手によって生まれ変わった男性。イメチェンは髪形だけにとどまらず、メガネを外して服装もチェンジした後、さらにメイクも施されました。丁寧なカットと洗練されたセンスで見事に大変身！ 自信がなさそうだった表情は一変し、満面の笑みを浮かべています。まるで別人のような姿に生まれ変わりました。

男性はもうすぐ大学を卒業し、新しい環境へと踏み出していきます。「生まれ変わった姿で、新しい生活を楽しみたい」と話し、晴れやかな笑顔を見せながら美容室を後にしました。

インスタグラムのコメント欄には、「この洗練感はなんなんだろう 前の雰囲気も好きですけどね」「人生を変えてくれる美容師って本当にすてきなお仕事ですね」「こんなにカッコよくなったら、すぐにすてきな彼女ができますよ」「美容師って魔法使いなの？」「イケメンです がんばれー！」「美容師さんってすごい」「イメチェン大成功だね」「新しい君に幸あれ」「すてきになった彼に新しい幸せな出会いがありますように」など温かいエールが次々と寄せられていました。