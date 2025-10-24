米RevenueCat主催ハッカソン「Shipathon 2025」で第3位を受賞！メモアプリ「メモるん」
音声でもテキストでも瞬時に思考を記録できるメモアプリ「メモるん」を開発した合同会社Hundredsは、2025年9月に開催された米RevenueCat主催の国際ハッカソン「Shipathon 2025」にて、Buzziest Launch Award部門で第3位を受賞した。本アプリは、企画・設計・開発・デザインのすべてを個人で手がけた作品であり、世界中の開発者が参加するイベントにおいて、UI/UXと技術力の両面で高く評価された。
■「メモるん」について
「メモるん」は、チャット感覚で気軽に使える iPhone/iPad 向けのメモ帳＆文字起こしアプリ。Apple Speech Recognition APIによる音声文字起こしや、Vision FrameworkによるOCR解析など、Apple標準技術をフル活用。日常の思考やアイデアを“話す・書く・撮る”のどの方法でも瞬時に記録できる点が特徴。
・アプリ名：メモるん（MemoLune）
・対応OS：iOS
・ダウンロードURL：App Storeで見る
■受賞概要
・イベント名：RevenueCat Shipathon 2025
・主催：RevenueCat（米国）
・開催期間：2025年9月
・受賞部門：「Buzziest Launch Award」第3位
・公式発表：RevenueCat公式Xポスト
RevenueCat Shipathon は、世界中の開発者が短期間でアプリをリリースし、その完成度・話題性・収益化戦略・UI/UX設計を競う国際的なオンラインイベント。
■開発ストーリー
開発者の大塚あみ氏は、友人がSNSのグループチャットで自分宛にメモを送っていた姿を見て発想を得た。
「なぜ、チャットのように軽く自然に自分の思考を記録できるツールがないのか？」
そこから、100日間の開発スプリントを経て「メモるん」を完成。
PyCon JP の基調講演中にライブリリースを行うなど、個人開発者として精力的に活動している。
・開発ストーリーの詳細（note）：https://note.com/amiotsuka/n/n176504777704
■今後の展望
・RAG（記憶検索型生成AI）によるノート検索機能
・多言語メモの自動翻訳連携
・OCR／音声認識精度の強化（外部API併用）
・デバイス間同期機能の拡張
■合同会社Hundreds
■合同会社Hundreds
