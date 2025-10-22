ドトールコーヒー（東京都渋谷区）のコーヒーショップチェーン「ドトールコーヒーショップ」が、サンリオ（東京都品川区）のキャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「福袋2026」を12月26日から発売。10月24日より、順次店頭にて予約が開始されます。

【画像】「えっ…！ 豪華すぎ！」 これが、福袋の“中身”です！

「オンラインショップ限定の福袋」も登場

同商品は、「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」が2種類、「コーヒー豆セット」が3種類、「ドリップカフェセット」が4種類ラインアップされています。

「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」（1万1000円。以下、税込み）のセット内容は、「ポチャッコ オリジナルトートバッグ」「ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ」「ポチャッコ オリジナル巾着」「ドリップカフェ マイルドブレンド」（30パック）、「コーヒーチケット」（8枚）です。

「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」（6000円）のセット内容は、「ポチャッコ オリジナルトートバッグ」「ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム」「ドリップカフェ マイルドブレンド」（15パック）、「コーヒーチケット」（4枚）です。

「コーヒー豆セット」は、2300円、4300円、6300円の3種類。セット内容は、「マイルドブレンド」「ゴールデンモカブレンド」「ロイヤルクリスタルブレンド」「カフェヨーロピアンのコーヒー豆」（2種または4種）、「コーヒーチケット」。セットにより、商品の種類や入数が異なります。

「ドリップカフェセット」は、2600円、4900円、7000円、9000円の4種類。セット内容は「マイルドブレンド」「ゴールデンモカブレンド」「ロイヤルクリスタルブレンド」「ハワイコナブレンドのドリップカフェ」で、セットにより、商品の種類や入数が異なります。

また、全てのセットに、同店のユニフォームを着た「ポチャッコ」のオリジナルグッズ「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」のうち、いずれか1種がランダムで入っています。

「コーヒーチケット」は、全国の店舗で「ブレンドコーヒー（S）」「アメリカンコーヒー（S）」「アイスコーヒー（S）」のいずれかと引き換えができます。利用可能期間は、12月26日から2026年5月31日まで。

福袋の予約期間は12月25日まで。店頭販売および受け取り期間は、同月26日から2026年1月12日まで。数量限定のため、なくなり次第終了です。

さらに、オリジナルグッズが1種類ランダムで付いた、同店オンラインショップ限定の福袋「ポチャッコ オリジナルバッグセットA」「ポチャッコ オリジナルバッグセットB」も発売。価格は各6000円（送料込み）。予約期間は10月24日午前10時から11月30日まで。受け取り日は12月26日から同月28日で指定可能です。