ニッチェ江上、兄妹の手つなぎショットに「ほっこり」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が20日、オフィシャルブログを更新。
手をつないで歩く子どもたちの姿を公開し、兄妹の成長を見守る温かな思いをつづった。
江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「めちゃくちゃな兄妹ケンカとか。。」と題して更新したブログ。絵文字を交えながら「常にカメラを準備してる訳ではないので、こういう写真が撮れると凄く嬉しい」とつづり、青とピンクのリュックを背負った兄妹が仲良く手をつなぎ歩く後ろ姿の写真を公開。「いつの日か、めちゃくちゃな兄妹ケンカとかするのかなぁ〜」と穏やかな時間を愛おしむように述べた。
さらに、鮭やしめじなどを使った食欲をそそる手料理も紹介。「鮭が冷凍庫に沢山あるので、鮭炒飯にしたり、オイスターバター炒めにしたり、、」と明かしつつ、「もっとレパートリー増やしたいな」と主婦としての一面ものぞかせた。
最後は「明日はNHK『あさイチ』に出演します」と翌日の仕事をお知らせ。番組出演後には長女の遠足に合流する予定だといい「忙しい１日ですね」「早く寝よう、、」とつづり、「皆様おやすみなさいませ」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「２人で手繋いでる姿かわいい」「ほっこり」「なんて可愛い写真」「明治安田生命のCMみたい」「まあ、なんという良い写真」「可愛らしい兄妹」「仲良しこよし♪」「おいしそう」「楽しんでいらしてくださぁい」などの声が寄せられている。
手をつないで歩く子どもたちの姿を公開し、兄妹の成長を見守る温かな思いをつづった。
江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「めちゃくちゃな兄妹ケンカとか。。」と題して更新したブログ。絵文字を交えながら「常にカメラを準備してる訳ではないので、こういう写真が撮れると凄く嬉しい」とつづり、青とピンクのリュックを背負った兄妹が仲良く手をつなぎ歩く後ろ姿の写真を公開。「いつの日か、めちゃくちゃな兄妹ケンカとかするのかなぁ〜」と穏やかな時間を愛おしむように述べた。
最後は「明日はNHK『あさイチ』に出演します」と翌日の仕事をお知らせ。番組出演後には長女の遠足に合流する予定だといい「忙しい１日ですね」「早く寝よう、、」とつづり、「皆様おやすみなさいませ」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「２人で手繋いでる姿かわいい」「ほっこり」「なんて可愛い写真」「明治安田生命のCMみたい」「まあ、なんという良い写真」「可愛らしい兄妹」「仲良しこよし♪」「おいしそう」「楽しんでいらしてくださぁい」などの声が寄せられている。