鈴木紗理奈、女性初の高市早苗総理に「私もうれしい」 子どもたちの“価値観”の変化を期待「一気に進むんだな」
タレントの鈴木紗理奈が、21日放送のCBC・TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に出演。女性初の内閣総理大臣に選ばれた高市早苗氏についてコメントした。
【動画】女性初！高市早苗総理誕生の瞬間
鈴木は「私もうれしいです」と切り出すと「女性の総理が誕生して、みんなが国のことを決める時（女性が総理になる姿を）子どもたちが自然に見るようになったら、自分が大人になった時に『自分もリーダーになりたいな』って自然と思えるようになるんじゃないかな。私（の幼少期は）男性のリーダーばかりだったので、自分がやろうと思っても気になるところがあったのですが（高市氏が総理になることで）そういうのが気にならない価値観になっていくのかなと思います。そういうことが当たり前の価値観に一気に進むんだなと期待しています。気合と覚悟を感じるので、しっかり進めていってほしい」と呼びかけた。
ますだおかだの岡田圭右は「誰がやっても一緒やって言われますけど、もうちょっと、ここ一番高市さんに期待したい。なにかが変わらないといけない時なんですよ」と言葉に力を込めていた。
