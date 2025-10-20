とり天もからあげも1度に味わう！からやま「とり天合盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2025年10⽉24⽇(金)より国内の「からやま」にて「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」、からあげ縁にて「とり天」「とり天合盛り弁当」を期間限定で販売を開始する。
■ご好評にお応えして、からやまにとり天がかえってきた！
秋が深まり、ますます食欲が増すこの季節に、からやまの数ある期間限定メニューの中でも、圧倒的な人気を誇る『とり天合盛り定食』が、お客さまのご要望にお応えして復活する。
カリッとした衣と、やわらかくジューシーな鶏もも肉で仕上げた「とり天」は、軽い食感で何個でも食べられると好評。この「とり天」と看板メニュー「カリッともも」を1度に両方楽しめるのが『とり天合盛り定食』だ。
さらに、「とり天をもっとたくさん食べたい！」という方のために、通常の2倍となる8個を盛り付けた、お皿からあふれるほどボリューム満点の『とり天倍盛り合盛り定食』も用意している。
■三種のつけダレで愉しむ味変
味の変化を楽しみながら、最後まで飽きずにお召し上がりいただける3種のタレを用意した。
自家製タルタルソース：ごろっとしたたまごと玉ねぎの食感を楽しめる、鉄板の組み合わせ。
酢醤油：かぼすの爽やかな酸味がすっきりと広がり、さっぱりと食べられる。
からし：キリっとした辛さが、とり天の美味しさをより引き立てるアクセントになる。
■新グランドメニューも登場！
2025年10月17日(金)より、鉄板で焼き上げた豚肩ロースと特製キムチダレで仕上げる「豚キムチ定食」「豚キムチ2種盛り定食」や、甘辛いタレをたっぷりかけたからあげでご飯がすすむ「回鍋肉定食」をはじめ、新グランドメニューが仲間入りする。
■商品概要
【からやま 販売メニュー】
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜店内＞
〇とり天合盛り定食
(とり天4個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯、みそ汁)
通常店舗：850円(税込935円)/券売機店舗：税込940円
〇とり天倍盛り合盛り定食
(とり天8個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯、みそ汁)
通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円
〇とり天 単品
(とり天4個・タルタル・酢醤油・からし)
通常店舗：390円(税込429円)/券売機店舗：税込430円
＜テイクアウト＞
〇とり天合盛り弁当
(とり天4個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)
通常店舗：850円(税込918円)/券売機店舗：税込940円
〇とり天倍盛り合盛り弁当
(とり天8個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)
通常店舗：1,090円(税込1,177円)/券売機店舗：税込1,200円
〇とり天 単品
(とり天4個/タルタルor酢醤油・からし)
通常店舗：390円(税込421円)/券売機店舗：税込430円
■からやま その他メニュー
■からあげ縁 販売メニュー
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる
＜テイクアウト＞
〇とり天 100g 290円(税込313円)
(酢醤油・からし)
〇とり天合盛り弁当 790円(税込853円)
(カリッともも2個/とり天4個/酢醤油・からし)
■からあげ縁 その他メニュー
https://www.arclandservice.co.jp/yukari/
