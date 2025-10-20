ふくむすび×FC東京とコラボ！ロゴ＆特設サイトも一新
東京都福祉局が運営する東京都内の福祉職場に関する情報が見つかるポータルサイト「ふくむすび」は20日、新たに『人も、福祉も、ここからひろがる。』というメッセージを掲げ、ロゴおよび特設サイトのデザインを一新した。
このたびのリニューアルは、2018年より提供開始し今年で８年を迎えた「ふくむすび」が、これまで以上に若い世代をはじめ多様な方に福祉を身近に感じてもらうべく実装したもの。
■新ロゴについて
「ふくむすび」を通じて広がる視野とつながりを表現するために、握手や寄り添う人、導く人を想起させる要素をデザインに取り入れた。個々がやさしくつながり合い、温かなコミュニティの姿をイメージし、「あなたと福祉職場をむすぶ」の想いを具体化。「つながり」や「温もり」を象徴する要素を盛り込み、未来の福祉の価値を伝える役割を意識している。
緑色をベースとした多様な配色により、人の感情や個性をやさしく表現することで、福祉の温かさと多様性を象徴し、見る人の心に響くデザインに仕上げている。また、色覚障害を持つ人に対しても伝えるべき情報が健常者と同じように伝わるよう、色の選定や、文字色と背景色のコントラストなども考慮したという。
■理解クイズについて
特設サイトで公開された「福祉って何？かんたん理解クイズ」は、福祉についての知識を楽しみながら学べるコンテンツ。「福祉の仕事って、無資格・未経験でもできるの？」「月の残業時間や給与はどれくらい？」など、踏み込んだ疑問にも答えている。
また、福祉をテーマにした２本の動画が特設サイトおよび公式YouTube上で公開されているので、ぜひチェックを。
なお、今回のリニューアルに合わせて、東京都とワイドコラボ協定を結ぶ、FC東京のホーム試合が開催される10月25日（土）に、味の素スタジアム 青赤パーク supported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）にて「ふくむすび」のイベントブースを出展予定。
ブースには、「TOKYO福祉のお仕事アンバサダー」を務めるハローキティが登場し、ハイタッチ会を実施する。さらには、会場でFC東京の選手サイン入りユニフォームをはじめとしたFC東京の豪華グッズや、「ふくむすび」のオリジナルノベルティが当たるキャンペーンも実施するので、ぜひ足を運んでみてはいかが？
＜開催概要＞
・開催日時：10月25日（土）10：00〜14：00
・開催場所：味の素スタジアム 青赤パークsupported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）
・参加費：無料
・ハイタッチ会（※雨天時中止）スケジュール：10：30〜、12：30〜
このたびのリニューアルは、2018年より提供開始し今年で８年を迎えた「ふくむすび」が、これまで以上に若い世代をはじめ多様な方に福祉を身近に感じてもらうべく実装したもの。
「ふくむすび」を通じて広がる視野とつながりを表現するために、握手や寄り添う人、導く人を想起させる要素をデザインに取り入れた。個々がやさしくつながり合い、温かなコミュニティの姿をイメージし、「あなたと福祉職場をむすぶ」の想いを具体化。「つながり」や「温もり」を象徴する要素を盛り込み、未来の福祉の価値を伝える役割を意識している。
緑色をベースとした多様な配色により、人の感情や個性をやさしく表現することで、福祉の温かさと多様性を象徴し、見る人の心に響くデザインに仕上げている。また、色覚障害を持つ人に対しても伝えるべき情報が健常者と同じように伝わるよう、色の選定や、文字色と背景色のコントラストなども考慮したという。
■理解クイズについて
特設サイトで公開された「福祉って何？かんたん理解クイズ」は、福祉についての知識を楽しみながら学べるコンテンツ。「福祉の仕事って、無資格・未経験でもできるの？」「月の残業時間や給与はどれくらい？」など、踏み込んだ疑問にも答えている。
また、福祉をテーマにした２本の動画が特設サイトおよび公式YouTube上で公開されているので、ぜひチェックを。
なお、今回のリニューアルに合わせて、東京都とワイドコラボ協定を結ぶ、FC東京のホーム試合が開催される10月25日（土）に、味の素スタジアム 青赤パーク supported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）にて「ふくむすび」のイベントブースを出展予定。
ブースには、「TOKYO福祉のお仕事アンバサダー」を務めるハローキティが登場し、ハイタッチ会を実施する。さらには、会場でFC東京の選手サイン入りユニフォームをはじめとしたFC東京の豪華グッズや、「ふくむすび」のオリジナルノベルティが当たるキャンペーンも実施するので、ぜひ足を運んでみてはいかが？
＜開催概要＞
・開催日時：10月25日（土）10：00〜14：00
・開催場所：味の素スタジアム 青赤パークsupported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）
・参加費：無料
・ハイタッチ会（※雨天時中止）スケジュール：10：30〜、12：30〜