ワンコがおじいちゃんやおばあちゃんと初めて会ったら、想像以上に大喜び！そしておじいちゃんとおばあちゃんも、ワンコにメロメロになって…？愛と幸せにあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破しています。

【動画：おじいちゃんおばあちゃんと犬が『初めて出会った』結果→お互い予想以上に喜んで…尊すぎる『家族愛にあふれた光景』】

ワンコがおじいちゃんに会って大喜び！

Instagramアカウント「cha_kotaro」に投稿されたのは、トイプードルの「ちゃこたろう」君がおじいちゃんやおばあちゃんと初めて会った時の様子です。

2人がお家に遊びに来たら、ちゃこたろう君はさっそくおじいちゃんのお膝の上へ。しっぽを振って大歓迎した後で、足先をハムハムと甘噛みしにいって「遊んで～」とアピールしたそうです。

そして急にダッシュしたかと思うと、元気よくおじいちゃんの胸に飛び込んで、「楽しい！嬉しい！」と大はしゃぎ。そんなちゃこたろう君の可愛い姿を見て、おじいちゃんの目尻は下がりまくりだったそう。

おばあちゃんにも全力で遊んでアピール

ちゃこたろう君はおじいちゃんのそばを離れ、今度はソファに座っているおばあちゃんのところへ。おばあちゃんのお膝にお手々をかけて立ち上がり、高速でしっぽを振りながらぴょんぴょん飛び跳ねて、「遊んで遊んで！」と必死にアピールしたそう。

その初対面とは思えないほどの全力アピールを温かく受け止めてくれているところに、おばあちゃんの愛情と優しさを感じます。

愛にあふれた光景にほっこり

その後もちゃこたろう君は、おじいちゃんのお膝に体を預けて「ナデナデして～」と思う存分に甘えたり、おばあちゃんがトイレから戻ってきただけでしっぽをブンブン振って熱烈歓迎したり…。2人と一緒に過ごしている間、ずっと楽しそうな様子だったとか。

ちゃこたろう君とおじいちゃんとおばあちゃんの姿を見ていると、お互いに会えたことを心から喜んでいることが伝わってきて、なんだかこちらまで幸せな気持ちになります。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎです。こんなにフリフリしてたら保護したくなります！」といったコメントが寄せられています。

ちゃこたろう君の可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「cha_kotaro」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「cha_kotaro」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。