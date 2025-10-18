¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÂáÊá¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÌó20¥¥íÎ¥¤ì¤¿¸½¾ì¤Ø¡¡ÂáÊá»þ¤Ë½ê»ý¶â¤Ê¤·¡Úºë¶ÌÏ·¿Í¥Û¡¼¥à½÷À2¿Í»¦³²»ö·ï¡Û
ºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ï15Æü¡¢Äá¥öÅç»Ô¤Î²ð¸îÉÕ¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¾®ÎÓÅÐ»Ö»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢·§Ã«»Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó20kmÎ¥¤ì¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿ºÝ¡¢½ê»ý¶â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×10·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë