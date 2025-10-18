【ガルアワ】原因は自分にある。杢代和人、“リムレスを押し上げる仕草”に歓声 色気たっぷりランウェイ
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の杢代和人が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身カット】メガネをくいっと！スマートな杢代和人
杢代は「1st SHOW」内の「SLY」ステージに登場。シンプルな装いをさらりと着こなし、洗練された雰囲気を放った。ランウェイのトップでは、リムレスの眼鏡をクイッと押し上げる仕草を見せ、クールな魅力で観客を虜にした。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
