『無職の英雄』第4話 地下ダンジョンで青年ディールと遭遇
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。10月22日（水）22：00から放送となる第4話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第4話あらすじはこちら。
＜第4話「地下ダンジョン」あらすじ＞
『ブラックブレード』を破ったアレル達は剣神杯に備え、地下ダンジョンへ。そこで助けを求める青年ディールと遭遇。彼の仲間を助けるためダンジョンの奥に進むが―。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
