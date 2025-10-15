もしがく！巨大蚊取り線香の意味！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フジテレビで放送中の話題ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう？』。その第３話について、三谷幸喜ドラマ考察系YouTuber・トケルが、自身のチャンネルで徹底考察を展開した。今回の動画では、伏線回収や結末最終回の予想とともに、主人公・久兵衛が抱える「演劇論」や、象徴的な小道具・巨大蚊取り線香の意味にまで話が及んでいる。
トケル氏は第３話のストーリーを振り返りながら、「シェイクスピアは記す。思ったことは思ったときにやるべきだ。」と、劇中でたびたび強調される“今この瞬間”の重要性を指摘。石原ハヤトさん演じるトニーが「明日でいいんじゃねえか」と繰り返す場面と対比し、久兵衛の「そうじゃない、今なんだ」と突き進む熱意に注目した。
キャスト陣の配役や稽古の様子、そしてストリップ劇場で無名の仲間たちと一から舞台を作り上げていく姿には、「どう考えても、期限までに満足いく出来栄えの舞台は完成しないような」と厳しい現実感も。一方で、「でも、この環境は何もないところからスタートするよりはかなりいいですよね」と希望ものぞかせる。
今作最大の“異物”として話題となっている巨大蚊取り線香について、トケル氏は「僕もシェイクスピアには詳しくないのでよくわかっていないんですが、なぜ久兵衛版夏の夜の夢には巨大なカトリセンコウがあるんでしょうか」と率直な疑問を投げかけた。しかし、劇中の久兵衛の発言「いいんだよ、歩きにくくて」にこそ、その意図が隠されていると分析。久兵衛は「夏の夜の夢の夏を、僕はカトリセンコウで表現した」と主張し、型破りな表現に挑戦している。「一夜で燃え尽きる、夢か幻か、という世界のことなんですかね」と、演劇の儚さにも話を広げた。
また、登場人物たちのキャラ立ちやコント的要素、舞台演出論をめぐる久兵衛の葛藤についても「今の時点では意味あるものを作り上げられるような人ではない、のかもしれないですね」と辛口な見解を見せつつ、「久兵衛が我々の想像を超えるような物語を見せてくれたら、それはそれですごく面白い」と今後の展開への期待ものぞかせた。
動画の締めくくりでは、今後の考察動画や他ドラマ研究の案内とともに「今回まででも、コメディ的な舞台は作れそうな雰囲気はしていました。もしかして、最終的にはオリジナル脚本の他にはないコメディを作ることになるのかもしれないですね」と今後のドラマへの期待感で結び、「ここまでご覧の方は、いいねボタンを押して応援していただけると嬉しいです」と視聴者への感謝も忘れなかった。
