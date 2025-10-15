¡Ö110Ç¯¤Î»³¸ýÁÈ¤ÎÎò»Ë¤Ë±øÅÀ¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×»³¸ýÁÈ¡¦»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¡¢ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤¬ÁÀ¤¦¡ÈÁíËÜÉôÃ¥´ÔºîÀï¡É¡Ú·Ù»¡¤Ï¡Ö²õÌÇ¤Þ¤Ç²ò½ü¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¹Å»ÑÀª¡Û
¡¡Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¼ãÆ¬¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤ÏÁÈ¿¥²þÊÔ¤òÂçÉý¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡¤Î¡ÖÁÈÄ¹¡×¤È¤µ¤ì¤ëÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Î»Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡É8¿Í½°¡É ÂçÉý¤Ê¼ãÊÖ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ýÁÈ¼¹¹ÔÉô¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¡É¹ë²Ú°¼à¥¡É¤ÊÁíËÜÉô
¡Ö¼¹¹ÔÉô¤Î¿Í°÷¤ò°ìÁØ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼«¿È¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ë¼ãÆ¬Êäº´¤¬ÂçÉý¤Ë¼ãÊÖ¤ê¡¢Ê¬Îö¹³ÁèÁ°¤«¤é¼¹¹ÔÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤È¿¹Èø±¬ÂÀÃË¼ËÄïÆ¬¤Î2¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¼ãÆ¬¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Î¼ãÊÖ¤ê¿Í»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¹â»³ÁêÃÌÌò¤â¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ï»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤ÎÂáÊá¤¬ÌÜÁ°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¸Ç¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤â¹â»³ÁêÃÌÌò¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥²þÊÔ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÃÝÆâ¼·ÂåÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¶á¤¤¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Ê"ÌäÂê"¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÆç¶è¼Ä¸¶ËÜÄ®¤Ë¤¢¤ë»³¸ýÁÈÁíËÜÉô¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Î²ò½ü¤À¡£Á°½Ð¡¦¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï»³¸ýÁÈÃæ¶½¤ÎÁÄ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÅÄ²¬°ìÍº»°ÂåÌÜÁÈÄ¹¤Î½»µï¤¬¿·ÃÛ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÅÄ²¬»°ÂåÌÜ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»³¸ýÁÈ¤¬¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¼Ä¸¶¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»³¸ýÁÈ¤ÎÇÖ»ö¡¢¿ÆÀÌ¡¦Í§¹¥ÃÄÂÎ¤È¤Î²ñ¹ç¡¢»ö»Ï¤á¼°¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¹Ô»ö¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤¬¡ÖÁíËÜÉô¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ã²½¤¹¤ëÊ¬Îö¹³Áè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·èÄêÅª¤Ê°ì·ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬2019Ç¯10·î¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¡¦¹°Æ»²ñ»±²¼¤ÎÁÈ°÷¤¬¼ÂÏÃ»ï¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÁõ¤¤¡¢ÇòÃëÆ²¡¹¡¢¹³ÁèÁê¼ê¤Î¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿»³·òÁÈ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÁÈ°÷2¿Í¤ò¼Í»¦¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤âÈï³²¤¬µÚ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ïÍâÆü¤ËÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÏË½ÇÓ¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯»ÈÍÑÀ©¸Â¤Î²¾Ì¿Îá¤ò²¼¤·¡¢°Ê¹ß6Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÁíËÜÉô¡×¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¹ëÅ¡¤Î¸½¾õ¤Ï¡Ä
¡Ö¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤òÃ¥´Ô¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¹³Áè½ª·ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÄ¾»²ÁÈÄ¹¤âÂ¿¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê"ÃÝÆâ¼·ÂåÌÜ"¤ÎÇÖ»ö¤ò¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï110Ç¯¤Î»³¸ýÁÈ¤ÎÎò»Ë¤Ë±øÅÀ¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¸½¤Ë»³¸ýÁÈ¤â¡ØÁíËÜÉô¡ÙÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬Îö¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢¸Å»²¤ÎËÌÅç¸×¡¦¿ùÁÈÁÈÄ¹¤ò¡ØÁíËÜÉô¡ÙÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î¼¹¹ÔÉô²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤Î½¤Á¶¤Ë´Ø¤·¤ÆµÄÂê¤¬ÅÐ¤ê¡¢³ÆÁÈ¤Ë½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦°Õ¸þ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï»ÂåÌÜÂ¦¤Ï·Ù»¡Â¦¤Ë¿åÌÌ²¼¤ÇÃ¥´Ô¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¡Ë
¡ÖÁíËÜÉô¡×¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¿¢ÊªÈ²ºÎ¤Î¤¿¤áÁÈ°÷¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»³¸ýÁÈ¿·Êó¡Ù¤Ç¤Ï¡Ò¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬Áá´ü¤ËÁíËÜÉô»ÈÍÑ¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ³§¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉü¸µ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁíËÜÉô¡×¤Î¼Â¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¸ýÁÈ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÔ¼¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï³²Ãî¤ä¥Í¥º¥ß¡¢¥¤¥¿¥Á¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤¬½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«Ï³¤ê¤â¤Ò¤É¤¯¡¢¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡»³¸ýÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤¡ÖÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡×¤Î»ØÄê²ò½ü¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤Î·Ù»¡¤Ï¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯9·î18Æü¤Ë¤âÊ¼¸Ë¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄê¹³Áè»ØÄê¤òÍèÇ¯1·î6Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï2019Ç¯¤Ë¡ØÁíËÜÉô¡Ù¤ò»ÈÍÑÀ©¸Â¤·¤¿ºÝ¡¢·Ù»¡Åö¶É¤Ï"¡ÊÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Ë¡Ë»ØÄê¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Î²õÌÇ¤Þ¤Ç²ò½ü¤Ï¤Ê¤¤"¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁ°¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ØÄê¤·¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È»³¸ýÁÈ¤Î¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹ëÅ¡¤Ï¤³¤ÎÀè¤Ï¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²ð¸î,
Ï·¸å,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÆÁÅç,
°ÖÎîº×,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°