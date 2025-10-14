気持ちは嬉しい、でも飾りたくない。義母の“趣味の絵”、どう断ればいい？【ママリ】

もらって困る義母からのプレゼント

義母の趣味が油絵で、息子の絵と、私たち家族（主人、私、息子）の絵を描いてくれたのですが、それをあげるとうちに置いていきました。



頼んだわけではなく、書きたいから写真が欲しいと言われ、送っていたのですが、まさかうちにその絵が来るとは全く思っておらず…。



少し前に主人と義母の関係が悪化していて、主人は飾る気すらなく、私としても、飾りたいと思うほど気に入りもせず、そのまま玄関においていました。（一度開けてみましたが、飾る気はおきず、かと言って捨てるわけにもいかずで、、）



関係悪化してから連絡もとっていなかったのですが、今日いきなり顔を見に来て、その際に主人が絵を持って帰ってくれと言ったので、渋々持って帰ったのですが、その際に、息子に語りかけるように『⚪︎⚪︎くんの絵、一生懸命書いたんだよ～、頑張って書いたんだよ～』と言っていて、すごくモヤモヤしました。



私が飾ってくれないかと言われましたが、私も飾りたくないし、『旦那が怒るので』と言ってスルーしたのですが、今度は『物置にでも入れておいて』と。



結果的に主人が怒鳴って持ち帰っていただいたのですが、こういうの押し付けられるの、結構困るなぁと。気持ちはありがたいですし、気に入れば飾ることもあるかなと思いますが、正直そうでもないですし、こちらの立場的に断りにくいしなぁと、、。



こう言う場合、どう対応するのが正解なんでしょうね。主人と義母の関係性は抜きにして、うまい断り方などありますでしょうか？



また何か押し付けられたら嫌だなぁと思い、、😅

（義母からいただいたお古のブランドバッグも使うタイミングがなく、処分に困ってます、、） 出典：

欲しいと思っていない プレゼント に困ってしまう場面は誰しも遭遇しますよね。特に 趣味 で作られた手作りの品などは、気持ちはありがたいものの、自宅の インテリア に合わなかったり、飾る場所に困ったりすることもあります。義母からの絵の プレゼント の対応に困ってしまったママからの 相談 が寄せられました。

欲しいと思っていない義母からの手作りのプレゼントは、困ってしまいますね。趣味で描いた絵画や手作りの小物など、義母にとっては愛情のこもった贈り物であっても、受け取る側としては自宅のインテリアに合わなかったり、保管場所に困ったりすることもあります。特に夫と義母の関係が悪化している場合は、より一層対応に困ってしまいます。義母の気持ちを傷つけたくないけれど正直困ってしまうという時、どのように対応するのが良いのでしょうか。ママたちの回答をご紹介します。

ママから寄せられた回答

お悩みに対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

カビが生えたと言って処分する

既にもらってしまったものは思い切って処分して、もし聞かれた時には「カビが生えてしまった」などの理由で乗り切るという切り返し術です。捨てるしか選択肢が無かったということであれば義母も納得してくれそうです。

断る時点で理由は関係ない

うまく断るというのは

無理だと思った方がいいと思います🙄

断る時点で理由はもう聞いてないかと。。





ご主人の関係がどうであれ

ご主人に断ってもらうのが

1番だと思います😌



ハイブランドのバッグなら

ありがたくいただいて

売りに出したりしますし

断りきれずに一度貰ってしまったものも

遠慮なく捨てます。笑 出典：

現実的な対処法として、ママがあれこれと断る理由を考えるよりも、夫にきっぱりと断ってもらうのが一番スムーズかもしれません。価値のあるものなら売却し、不要なものは思い切って処分するという割り切った考え方も、頭を悩ませずに済みますね。

自分の気持ちを大切にした対処法

義母からの手作りプレゼントに困った時は、まずは夫婦で対応を相談することが大切です。夫から義母に断ってもらったり、もらった後でも自分たちの判断で処分することも選択肢の一つ。



相手の気持ちは大切にしつつも、自分たちの気持ちや生活スタイルを優先することを忘れてはいけませんね。

