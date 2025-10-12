【ミッフィー】「りんごの香り」のかわいいハンドクリームのケアセット！
「ミッフィー」デザインのりんご香るシリーズからハンドクリームのケアセット2種が発売。甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるミッフィーデザインだ。
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
そんなミッフィーがデザインされた、りんご香るシリーズからハンドクリームのケアセットが登場。
「ミッフィー フォーユーハンドクリームセット りんご＆フルーツオ・レ」は、
ダイカットチューブが目を引くギフトにうれしいハンドクリーム2本セット。ふんわり香る2種のアロマを楽しみながら、伸びの良いテクスチャーで手肌をしっとりなめらかにうるおします。
「ミッフィー フォーユープチギフト」は、シアバター*配合のこっくりハンドクリームとふわっとアロマ香るバスソルトのセット。
また、ホームフレグランス＆バスギフトにも、季節を感じさせる甘酸っぱく濃厚なりんごの香りを楽しめるアイテムが今年も数量限定で勢ぞろい。「フレグランスキャンドル」「フレグランスチャーム」「バスセット（スクエア缶）」「ハンドケアセット（エッグ缶）」がラインナップしている。
贈り物はもちろん、自分用のアイテムにもおススメです！
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
