夏服の黄ばみ・汗ジミ・においをなくす「しまい洗い」4か条。すすぎは3回、つけおきは粉洗剤で
Tシャツの黄ばみや、しみついた汗のにおいなど、意外と多い夏物衣類のお悩み。来年の夏も気持ちよく着られる「しまい洗い」の正しい方法を洗濯のプロ・平島利恵さんに伺いました。この記事では、「しまい洗い」の4か条をご紹介します。お気に入りの衣類を長く楽しめるよう「しまい洗い」を極めましょう。
黄ばみもにおいも「しまい洗い」で解決
「しまい洗い」とは、衣類に残った汗や皮脂汚れを、しまう前にしっかり落としきる洗濯のこと。黄ばみや汗ジミ、においを防ぎ、衣類を長もちさせます。
夏に何度も着たお気に入りのTシャツやブラウス、ワンピースには、楽しかった思い出とともに汗や皮脂など見えない汚れがたくさん！ 洗濯研究家の平島さんも「衣類に蓄積した汗汚れやにおいは、普通に洗っただけでは、なかなか落ちません。だからこそ『しまい洗い』が大切なんです」と言います。
そんな「しまい洗い」は、特別な洗濯グッズは必要なし。いつもの洗濯に、ひと手間加えるだけで簡単にきれいになります。
「夏の汗汚れを落とすにはつけおきが効果的。面倒に感じるかもですが、仕上がりは一目瞭然。衣類ごとに洗剤の選び方、洗い方、干し方を知ることが大切です。正しい方法で行えば、来シーズンも気持ちよく着ることができます。クリーニング代も浮きますよ！ 秋が始まる前に、ぜひ“しまい洗いの日”をつくってみてくださいね」。
※ 注意 洗剤の注意書きを確認し、使用してください。アルカリ性洗剤、酸素系漂白剤を使用する際はゴム手袋を着用してください。
しまい洗いの基本の4か条
まずは、しまい洗いの基本をチェック！
●1：洗濯物は7割まで！
つめ込みすぎは洗い残しの原因になるのでNG。
「衣類が洗浄液にしっかりとつかるよう、洗濯槽に“ふわっと7割”ほどが目安です」。（平島さん、以下同）
●2：洗剤は使い分け
衣類の素材や、汚れの種類によって洗剤は上手に使い分けを。
「つけおきには液体より洗浄力の高い、粉洗剤を選ぶのがポイントです」
●3：すすぎは3回以上！
汚れや洗剤を落としきるため、すすぎは3回以上がマスト。
「1回では不完全。日頃の洗濯でも最低2回以上はすすいでほしいです」
●4：陰干しする
色あせの原因になる直射日光は避け、室内の風通しのよい場所で陰干しを。
「サーキュレーターで風の流れをつくると早く乾きます」
収納するまでが「しまい洗い」！「しまい方」一問一答
洗濯した夏物は、収納も万全に！ 次のシーズンまで安心して保管するために、気をつけたいポイントを聞いてみました。
●Q．たたむのと、ハンガーにかけるの、どっちがいい？
A.衣類ごとに使い分けを。シワになりやすいものはハンガーにかけて
Tシャツなどニット生地のものはたたみ、シャツなど織り生地のものはハンガーに。つめ込みすぎない、余裕のある収納も大切。
●Q．防虫剤はどこに置くのが正解？
A.衣類の上に置きましょう
衣類の上に置くことで、有効成分が全体に広がります。衣類に直接触れないよう、不織布などを敷いても。最近は秋でも高温多湿なので、除湿剤や防虫カバーの併用も効果的！
●Q．一度しまったら、次のシーズンまでしまいっぱなしでいいの？
A.気がついたときに見て、においや黄ばみが気にならなければOK
収納する環境にもよりますが、湿気がこもらないよう管理して。よく晴れた湿度の低い日に、チェストや収納ボックス、クローゼットをあけて、空気を入れ替えてあげましょう。
●Q．次のシーズン、出してそのまま着てもいい？
A.「しまい洗い」と同じぐらい、「出し洗い」も大切です
夏物を出したら、着る前の“出し洗い”がおすすめ。しっかり洗ったつもりでも、いつのまにか虫やカビがつくことがあるので、「出し洗い」で安心して気持ちよく着られます。
汚れは日々のがんばった証し！ 「しまい洗い」でしっかり落としましょう！