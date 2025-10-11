Tシャツの黄ばみや、しみついた汗のにおいなど、意外と多い夏物衣類のお悩み。来年の夏も気持ちよく着られる「しまい洗い」の正しい方法を洗濯のプロ・平島利恵さんに伺いました。この記事では、「しまい洗い」の4か条をご紹介します。お気に入りの衣類を長く楽しめるよう「しまい洗い」を極めましょう。

黄ばみもにおいも「しまい洗い」で解決

「しまい洗い」とは、衣類に残った汗や皮脂汚れを、しまう前にしっかり落としきる洗濯のこと。黄ばみや汗ジミ、においを防ぎ、衣類を長もちさせます。

【写真】洗濯機にいれる衣類は「7割」が目安

夏に何度も着たお気に入りのTシャツやブラウス、ワンピースには、楽しかった思い出とともに汗や皮脂など見えない汚れがたくさん！ 洗濯研究家の平島さんも「衣類に蓄積した汗汚れやにおいは、普通に洗っただけでは、なかなか落ちません。だからこそ『しまい洗い』が大切なんです」と言います。

そんな「しまい洗い」は、特別な洗濯グッズは必要なし。いつもの洗濯に、ひと手間加えるだけで簡単にきれいになります。

「夏の汗汚れを落とすにはつけおきが効果的。面倒に感じるかもですが、仕上がりは一目瞭然。衣類ごとに洗剤の選び方、洗い方、干し方を知ることが大切です。正しい方法で行えば、来シーズンも気持ちよく着ることができます。クリーニング代も浮きますよ！ 秋が始まる前に、ぜひ“しまい洗いの日”をつくってみてくださいね」。

※ 注意 洗剤の注意書きを確認し、使用してください。アルカリ性洗剤、酸素系漂白剤を使用する際はゴム手袋を着用してください。

しまい洗いの基本の4か条

まずは、しまい洗いの基本をチェック！

●1：洗濯物は7割まで！

つめ込みすぎは洗い残しの原因になるのでNG。

「衣類が洗浄液にしっかりとつかるよう、洗濯槽に“ふわっと7割”ほどが目安です」。（平島さん、以下同）

●2：洗剤は使い分け

衣類の素材や、汚れの種類によって洗剤は上手に使い分けを。

「つけおきには液体より洗浄力の高い、粉洗剤を選ぶのがポイントです」

●3：すすぎは3回以上！

汚れや洗剤を落としきるため、すすぎは3回以上がマスト。

「1回では不完全。日頃の洗濯でも最低2回以上はすすいでほしいです」

●4：陰干しする

色あせの原因になる直射日光は避け、室内の風通しのよい場所で陰干しを。

「サーキュレーターで風の流れをつくると早く乾きます」

収納するまでが「しまい洗い」！「しまい方」一問一答

洗濯した夏物は、収納も万全に！ 次のシーズンまで安心して保管するために、気をつけたいポイントを聞いてみました。

●Q．たたむのと、ハンガーにかけるの、どっちがいい？

A.衣類ごとに使い分けを。シワになりやすいものはハンガーにかけて

Tシャツなどニット生地のものはたたみ、シャツなど織り生地のものはハンガーに。つめ込みすぎない、余裕のある収納も大切。

●Q．防虫剤はどこに置くのが正解？

A.衣類の上に置きましょう

衣類の上に置くことで、有効成分が全体に広がります。衣類に直接触れないよう、不織布などを敷いても。最近は秋でも高温多湿なので、除湿剤や防虫カバーの併用も効果的！

●Q．一度しまったら、次のシーズンまでしまいっぱなしでいいの？

A.気がついたときに見て、においや黄ばみが気にならなければOK

収納する環境にもよりますが、湿気がこもらないよう管理して。よく晴れた湿度の低い日に、チェストや収納ボックス、クローゼットをあけて、空気を入れ替えてあげましょう。

●Q．次のシーズン、出してそのまま着てもいい？

A.「しまい洗い」と同じぐらい、「出し洗い」も大切です

夏物を出したら、着る前の“出し洗い”がおすすめ。しっかり洗ったつもりでも、いつのまにか虫やカビがつくことがあるので、「出し洗い」で安心して気持ちよく着られます。

汚れは日々のがんばった証し！ 「しまい洗い」でしっかり落としましょう！