息子である「僕」が、お父さんとのなにげない日常や、親孝行をテーマにしたコンテンツを投稿するYouTubeチャンネル「親子バラエティ」は、「有名になりたい！」というお父さんの夢をかなえるために始まったそう。家族の仲睦まじい様子や、大胆な“親孝行”が大人気で、登録者数は60万人を超えています。今回は、子育てQ＆Aをご紹介！ お父さんとお母さんが、子育て中に意識していたことを教えてくれました。

※ この記事は『お父さんの夢を叶えたら家族が愛で溢れました』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】人気YouTuber、親子で料理

Q．子どもがちゃんと勉強するようにどんなことをした？

父：俺！？ 俺が勉強できねえからなにも言えねえよ！ 子どもにいつも「バカヤロウ」って言ってるけど、俺がバカヤロウだったからなにも言えないよ。

母：「勉強やろうね」って言ってもやらない。逆に「勉強なんてやるな！」って叱ってもやらない。子どもって新しい文房具大好きじゃないですか。だから、かっこいいデザインのシャーペンとか、においのついている消しゴムとかを買ってあげる。そういうものにはお金をかけて、自ら勉強をできるような環境づくりは幼少期にしたかな。

あとは、長時間いろいろやらせるのではなくて、「ここだけちゃんとやろう！」って決めて、短時間でやらせてました。長男はいやなことも自らちゃんとこなしてすごい。陰での努力がすごかったと思います。

次男は逆に努力を見せつけるタイプで、「漢字ドリル」を見せびらかしてきたかな〜。「字、きれいでしょ！？」って！ 全然下手くそだったけど（笑）

Q．子どもに習いごとをさせるべき？

父：習いごとは絶対にさせるべき！ 本人がなにをしたいかが重要だけど、水泳は絶対にやらせたほうがいい。とくに体の弱い子には。みんなも水泳！ とにかく水泳が大事だ！ 俺はもうデブになって体力がないからすぐ疲れちゃうけど。

母：男の子は字がきれいなほうがモテる！ だから硬筆を習わせたかったんだけど、なかなか教室がみつからなくて……。結局、次男には書道を習わせました。字がきれいになってほしいだけでなく、元気すぎて心配だったから。四六時中ずっと動き回るんですよ！ じっとしていられる精神力を身につけてほしかったです。すぐやめるかなって思っていたけれど、段を取るまでまじめに通っていましたね。集中力が身につくと思うのでおすすめです！

本人がやりたいと思ってなかったことでも、やってみると面白さを見つけられることもあるので、自分が大切だなって思っていることをやらせてみるのはアリかも！ 女の子だったらピアノを習わせたかったです。

Q．子育ての「これはやってよかった」と「これをやっておけばよかった」を教えて

父：もっとキャッチボールしてあげたかったな。キャッチボールじゃなくても、サッカーとかバドミントンとか、球を送ったり返されたり、そんなコミュニケーションが今となってはすごく大切だなと思ってるよ。やっぱりそういうことの積み重ねで親子愛というか、親子仲が形成されていくんだろうなって。

母：一緒に料理をしたことはすごくよかった！ 男性は料理ができたらモテると思う。絶対損はない！ ってモテる話ばかりになっていますけど（笑）、料理ができると将来的にも困りませんからね。次男にはよく一緒に料理を手伝ってもらっていました。

息子たちとギョーザを皮からつくったり、毎年お正月には大量の雑煮をつくっているんですけど、具材を切るのを全部まかせたりしていたから、包丁さばきはもう抜群！ 料理してる姿はかっこいいです。うふふ。ケーキもみんなで手づくりしていたし、料理はコミュニケーションにもつながるので最高です！

Q．今だから言える、これはやっても無駄だったことは？

父：無駄だったことなんかあるわけないじゃん。全部が全部、いい思い出になる。けんかしたことも、ぶつかり合ったことも、今となっては大事な思い出。忘れたくないよ！ だから、みんなもそんなことは考えず、子どもたちに真剣に向き合ってくれ。なにが正解、不正解とかわからないから、とにかく全力！！ GO、GOだ！！

母：子どもがゲーム機やタブレット、スマホを使う時間を決めたり、制限したりすることが大切だと思っていました。私なりに考えて「長時間の使用はよくない」「依存させたくない」と思い、できるだけコントロールしようとしていたんです。でも、今振り返ると、「それは本当に必要だったのかな？」と感じることがあります。

時代は変わり、今はデジタルが当たり前の世のなか。昔から「YouTubeばかり見ないで欲しい」と思っていたけれど、息子はそこで学び、今では自分の道を切り開いている。結果で証明してくれた今となっては、「あのとき厳しく制限しすぎず、もっと自由に触れさせていたら、もっとすごいことになっていたのかな…？」なんて思ったりします…（笑）。

とはいえ、もし「好きなだけやっていいよ」としていたら、もしかしたら今とは違う結果になっていたかもしれない。だから、あのとき適度に制限をかけていたことは、結果的にはよかったのかも。親として悩みながらも、バランスを考えてやってきたことが、息子にとってプラスになっていたのなら、それでよかったのかなと思います。厳しすぎは逆によくない！ ってことなんですかね。