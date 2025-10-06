地下鉄「伏見駅」からすぐの場所にある「Pagina THE ROOF（パージナ・ザ・ルーフ）」は、ルーフトップで楽しむ開放的なビアガーデン。2025年シーズンは10月まで営業予定です。



都会の中心にありながら、まるでリゾートにいるかのような雰囲気の中で、手ぶらで炭火焼きバーベキューを楽しむことができます。





プランは飲み放題付きの炭火焼BBQを基本に、アラカルトの追加注文も可能です。一番人気は、牛・豚・鶏肉に骨付きソーセージが付いた【Standard BBQ & Tacos Plan】。タコスもセットになっており、具材を包んで味わえるのが魅力です。2025年からは新たに、トルティーヤ生地を使った軽い食感のピザも登場。友人同士でシェアするのにぴったりな一品です。飲み放題 ドリンク のラインナップも豊富。ビールは世界各国から厳選された10種類を用意。2025年シーズンからは、 アイルランド の黒ビール「ギネス」や、ベルギーの人気ブランド“ヒューガルデン”にラズベリーを加えた「ヒューガルデン・ロゼ」、さらに 韓国 で人気の「テラ」も仲間入りしました。そのほか、タイの「レオ」、デンマークの「カールスバーグ」、 メキシコ の「 コロナ 」など、飲み比べも楽しめます。 ワイン やハイボール、カクテルは20種類以上をラインナップ。 お酒 を飲まない方でも楽しめるよう、ノンアルコールビールとノンアルコールカクテルは11種類、ソフト ドリンク も10種類用意されています。 ドリンク は海外のリゾートを思わせる専用バーカウンターで提供され、非日常感を演出します。＜コースメニュー＞【Casual BBQ Plan（飲み放題1.5時間）】 5500円【Standard BBQ & Tacos Plan（飲み放題1.5時間）】 6500円【Premium BBQ & Tacos Plan（飲み放題2時間）】 8000円【Bar Plan】※20時以降、BBQなし・前菜のみ（飲み放題1.5時間） 4000円＜追加メニュー＞【ピザ】（マルゲリータ／ソレンティーナ 各500円、ジェノベーゼ 600円）【デザート】（カンノーリ 500円、ジェラート 300円）※2025年6月10日時点の情報です