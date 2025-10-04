9月27日、2年連続でのリーグ優勝を果たしたソフトバンク。就任2年目の小久保裕紀監督（53）は、史上4人目となる新人指揮官からの2連覇となった。

【画像】娘でモデルの小久保春菜（26）がスタンドから応援する姿。ヘソ出しノースリーブ姿が「飛び抜けて美しい」と話題に。



就任2年目の小久保裕紀監督

借金7からの逆転優勝

就任1年目の昨季はシーズン91勝を挙げ、ぶっちぎりでゴールテープを切ったが、今季は違った。

「開幕直後から、近藤健介外野手（32）や柳田悠岐外野手（36）といった主力が次々と怪我で戦線離脱。4月終了時点で最下位に沈み、5月1日には最大借金7を抱えた。1、2番に野村勇内野手（28）や佐藤直樹外野手（27）を起用するなど若手を次々と抜擢しましたが、打開策を見出せずにいました」（球団OB）

この間、小久保監督はある“葛藤”と闘っていたという。背景にあるのは、ソフトバンク特有の編成システムだ。

「ソフトバンクでは年々、監督の権限が小さくなっています。その一因は球団主導で導入された『コーディネーター制度』。一軍から四軍まで横断して、部門別に選手らを管理するコーディネーターが11人在籍しており、選手の昇格や降格も監督ではなくコーディネーターが最終判断する仕組みです」（同前）

周囲に不満をぶつけていたが…

11人のコーディネーターの多くは元プロ野球選手が務めているが、

「倉野信次ヘッドコーディネーター（51）をはじめ、プロ出身メンバーの多くは現役時代に顕著な実績を残したとは言い難い。そのため、本塁打王や打点王にも輝いたことのある小久保監督は『なぜコーディネーターの指示を聞かなければならないのか』と、複雑な思いを抱いていました」（同前）

だが、柳町達外野手（28）など抜擢した若手がレギュラーに定着したほか、投手陣の奮闘もあって7月下旬には首位に浮上。指揮官も徐々に気持ちを切り替えていった。

「不満や不安は、同じ和歌山県出身で青山学院大の先輩でもある松山秀明二軍監督（58）にぶつけ、解消していった。最近ではコーディネーターについて『彼らも一度失敗しないと大変さが分からないだろうな』と考えるようになり、葛藤を克服したそうです」（同前）

世代交代を進める一方、ベテラン勢へのフォローも欠かさなかったという。

「昨季、引退の意思を示すほど低迷していた中村晃外野手（35）を4番に起用。中村は持ち前の勝負強さを発揮してチームの屋台骨となった。右脛骨の骨挫傷で約5カ月の長期離脱となった柳田には、『お前がいないとダメなんだから』と定期的に連絡して鼓舞していた」（球団関係者）

昨季、日本シリーズでDeNAに敗れた雪辱を果たせるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月9日号）