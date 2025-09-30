Áá¤¯¤âÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÂç¿Í¤Î¶ú¥«¥ÄÅ¹¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î12Å¹¡ÒÂçÌÚ½ßÉ×¤Î9·î¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡Ó
¥°¥ë¥áËÜÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾Å¹¤òË¬¤ì¤ëÂçÌÚ½ßÉ×¤µ¤ó¡£Ëè·î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°û¿©Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¿·Å¹¤ò¤º¤é¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼Âô¤È¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤Ë¿»¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
9·î25Æü¡¢¶ðÂô¸ø±àÄÌ¤ê±è¤¤¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶è¿¼Âô¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖPienezza FUKASAWA¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½»²Æ»¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖJINBO MINAMI AOYAMA¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤ÏÆ±Å¹¤Ç¿ÀÊÝ²Â±Ê¥·¥§¥Õ¤Î²¼¡¢¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«ÀîÂÙ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Á´ÌÌ¤òÁë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥á¥¤¥ó¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ï8,800±ß¤Î¥³¡¼¥¹¡£¤Þ¤º¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢ÍÅÄ¡Ö¥«¥Þ¥ÁÆ«ÊÞ¡×¤ÎÇò¤¤Âç¤¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿8¼ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁ°ºÚ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤äÀ¤ÅÄÃ«¤ÎÇÀ±à¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É¤ò°õ¾Ý¿¼¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ü¥È¥ë1ËÜ°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Û¤É¡£¥Ñ¥¹¥¿¤¬2¼ï¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÍ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£±Ø¤«¤é¤Ï¤À¤¤¤ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÑ¤Ã¤ÆÆÃÊÌ´¶¤ä¤´Ë«Èþ´¶¤ò¹â¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Pienezza FUKASAWA
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¿¼Âô4-33-13 ¿¼Âô¥°¥é¥ó¥Ö¥í¥¹ 5F
TEL : 03-6805-9952
°¾¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Þ¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÎÁÍý
9·î4Æü¡¢¿Í·ÁÄ®¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖFirmamento¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯Â³¤¯Ì¾Å¹¡Ö㐂¼÷»Ê¡×¤ÎÎÙ¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ó¥ë¤Î3³¬¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¥¤¥«¥í¡×¤Ç6Ç¯¡¢¡ÖÎ¶¶ã¡×¤Ç2Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¶äºÂ¡Ö¥°¥Ã¥Á¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ç4Ç¯¤È¤¤¤¦¡¢35ºÐ¤ÎÂçº´¸ÅÍ¥Ìé¤µ¤ó¡£¥·¥§¥Õ¥½¥à¥ê¥¨¤ÏÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆRED U-35¤Ç¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ê¡ÖFARO¡×¤Ç¿Íµ¤¥½¥à¥ê¥¨¤À¤Ã¤¿37ºÐ¤Î·¬¸¶¹îÌé¤µ¤ó¡£
Âçº´¸Å¥·¥§¥Õ¤Ïµû²ð¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¥é¥ë¥É¤òÅ»¤Ã¤¿°¾¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Î½Ð½Á¤Ç¿æ¤¤¤¿¥µ¥Õ¥é¥ó¥ê¥¾¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆù¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¾¡×¤«¤é¤Î3ºÐ¤Î»ó¼¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¸¥Ó¥¨¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï·¬¸¶¥½¥à¥ê¥¨¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£ÎÙ¤ÇÍ§¿Í¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ë°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Firmamento
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®2-7-13 ¥ì¥¤¥Õ¥©¥ê¥¢¿Í·ÁÄ® 3F
TEL : 03-6810-8668
½é¤ÎÍÓÆù¥á¥¤¥ó¹âµéÃæ²Ú¤È¤ªÆÀ¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ëÃæ²ÚÊÛÅö
Ì£Ë·½¸ÃÄ¤Î¹âµéÃæ²Ú
9·î25Æü¡¢¤¢¤ÎÌ£Ë·½¸ÃÄ¤¬ÍÓÆùÀìÌç¤Î¹âµéÃæ²Ú¡ÖÈþÍÓÌ£Ë·¡×¤òµþ¶¶¡¦TODA BUILDING¤Î2³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÍÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¤³¦8¥«¹ñ¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËºÇ¹â¤ÎÍÓÆù¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢2¿Í¤ÎÆÃµé¿ß»Õ¤¬¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¿®ºî¤È¤¤¤¦¡Ö³¤¤ÎÊõ¥Ê¥Þ¥³¤ÎÇ¬¹á¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ï¡¢¥Ê¥Þ¥³¤ÎÃæ¤ËÍÓ¤Î¥ß¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤ÈÍÓ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¼êÀÚ¤ê¤ÎÍÓÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÍÓÆù¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¶Ë¾å»â»ÒÆ¬¡×¤äÍÓÆù¤Î¥Ï¥à¤ÎßÖÈÓ¤Ê¤É¡¢ÍÓ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¡£¥³¡¼¥¹¤Ï6,000±ß¡¢10,000±ß¡¢15,000±ß¤Ç¥¢¥é¥«¥ë¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£Ë·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥Ã¥×¤Ç°û¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¾Ë»ÒÅ¹¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÈþÍÓÌ£Ë·
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-7-1 TODA BUILDING 2F
TEL : 03-5915-4711
¥µ¥¯¥Ã¤È¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¡ÖÃæ²ÚÊÛÅö¡×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ç¤Ï8·î28Æü¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤éÏ»ËÜÌÚÄÌ¤ê¤ò¾å¤Ã¤¿¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Ãæ²ÚÊÛÅö¡Ö¿¿Ãæ²Ú ½ÂÃ«ÅìÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÀô¤Î1¹æÅ¹¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï10ÀÊ¤Û¤É¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â²ÄÇ½¡£
¤Þ¤ºÇòÈÓ¤«¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ê¡Ü100±ß¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËËãÇÌÆ¦Éå¤Ê¤É15ÉÊ°Ê¾åÊÂ¤Ö¤ª¤«¤º¤«¤é2ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£¡ÖÆÚ¤¹¤ÍÆù¥Ï¥ó¡×¤È¡ÖÀÄÜ¥Æùå¯¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÈÓ¤Ï200gÄ¶¤â¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¤·¤«¤â680±ß¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏËè½µ2¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÉü¹ï¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤½¤Ð¤Ê¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¿¿Ãæ²Ú ½ÂÃ«ÅìÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-2-23 1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥é¥«¥ë¥È½¼¼Â¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÈÃë¤Î¤ß±Ä¶È¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡õ¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í
´û¤ËÍ½Ìó¤¬Æñ¤·¤¤¡¢ÀÖ±©¶¶¤ÎÆüËÜÎÁÍý
¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÖ±©¶¶¤ÎÆüËÜÎÁÍý¡Ö´²¿´¡×¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï6·î1Æü¡£¡ÖÅíÀç³Õ¡×¡ÖÌÀ¼ä¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÎÓÎ¼¼£¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ªÏÐ¤ä¤ªÂ¤¤ê¤Ê¤É3ÉÊ¡Ê6,600±ß¡Ë¤òÍê¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤È¤¤¤¦¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3·åÂæ¤ÎÃÍÃÊ¤Î¾®È¤«¤é¿©»ö¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÌó50¼ï¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÇº¤á¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤Ï¡ÖµþÅÔµÈÃû¡×¤Ç20Ç¯°Ê¾å½¤¶È¤·¤¿Ãæ°æ¿Ó¶³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¡Ö°¾¤Î±ö¾Æ¤¡×¡Ö¶á¹¾µí¥Æ¡¼¥ë¤ÈÅß±»¡×¡Öòç¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂçÍÕÇß¸Õ±»¤Î¤¢¤Æ´¬¤¡×¤ä¡Öºï¤ê¤¿¤Æ¤Î³ïÀá¡×¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡´²¿´
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-19-2
TEL : 050-5456-1040
¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¤ò¥Ñ¥¹¥¿¤È¤È¤â¤Ë
7·î16Æü¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖSOLIMONE¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤Î¤ß¤Î´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ°ºÚ3¼ïÀ¹¤ê¤È¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤ß¡£¡Ö½©Åáµû¤ÈÄ¹¤Í¤®¤Î¥¢¡¼¥ê¥ª¥ª¡¼¥ê¥ª¡×¤È¡Ö·ÜÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¥È¥Þ¥È¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡×¤ò2¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈþÌ£¤Ç¥·¥§¥Õ¤ÏÃ¯¡©¤È»×¤Ã¤¿¤éÌ¾Å¹¡Ö¥¯¥Á¡¼¥Ê ¥Ò¥é¥¿¡×¤Ç7Ç¯½¤¶È¤·¤¿32ºÐ¤Î´äÅÄÂç¼ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ¶È¤Ï¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¡ÖSOLIMONE¡×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡£¤³¤Î¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥½¡¼¥À³ä¡¢¥Ó¡¼¥ë³ä¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤¼¤Ò¿©»ö¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡SOLIMONE
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ3-5-4 ¥Õ¥ì¡¼¥ß¡¼ËãÉÛ½½ÈÖ 2F
TEL : 080-4344-0643
¥³¡¼¥¹10Ëü¡ª¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤ÈÄÁ¤·¤¤¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍýÀìÌçÅ¹
¤Ê¤ó¤È10Ëü±ß¤Î¾ÆÆù
¥ä¥¥Ë¥¯¤ÎÆü¤³¤È8·î29Æü¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ä¶¹âµé¾Æ¤ÆùÅ¹¤¬¡Ö¿À¤Î¸Í¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¿ÍÀ¸¥¿¥í¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÄá¶¶ ¾ÆÆù ¾¾¤è¤·¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤Å¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÊÕ¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¡£
¥ª¡¼¥×¥óÁ°¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î»î¿©¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢10Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤è¤Û¤É¤ÎÎÁÍý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤¿¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ë²Ú¤Ê´¬¤Êª¡£ÍÌÀ¤ÎºÇ¹âµé³¤ÂÝ¤Î¾å¤Ë1Ëç¤Î¶âÇó¡¢¤½¤·¤Æ¿À¸Í¤¦¤¹¤Ê¤¬ËÒ¾ì»º¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥Ò¥ì¤Î¥æ¥Ã¥±¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¹âµé¥¥ã¥Ó¥¢¡Ö¥ª¥·¥§¥È¥é¡×¤¬¤Î¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÌ£¤â¼ÙËâ¤»¤º°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþÌ£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢Å´ÈÄ¡¢Ãº²Ð¤ò¶î»È¤·¤Æ·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÆù¤Ï¡Ö¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃ¢ÇÏ¸¼¡×¡ÖÃ¢ÇÏ¸¼¡×¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¡£º£¸å¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃÍÃÊ¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÇÀ¹¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¿À¤Î¸Í
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ1-4-44 ¥·¥°¥ÞÀ¾ËãÉÛ£É£É 2F
TEL : 050-5456-8268
¤³¤ì¤«¤éÎ®¹Ô¤ë¡© ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍý
¶áÇ¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ï¥¤¥ó¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î14Æü¡¢µí¹þ¿À³Úºä¤Ë¡ÖAJIKA Georgian Bistro and Wine Bar¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÂ¢ºä¤Î±ü¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹¤¤Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢Ãæ±û¤ËÍÌ¾¤Ê¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÔä¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿Ä¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢´Ý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¿ÈÄ¹¤ÊÃË½÷¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¿Í¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÏÍÌ¾¤Ê¡Ö¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¾¼ê¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ëµðÂç¤Ê¾®äÆÊñ¡Ö¥Ò¥ó¥«¥ê¡×¤ä¥Ô¥¶¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ï¥Á¥ã¥×¥ê¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢²Á³Ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¹¤ê¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤Â¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡AJIKA Georgian Bistro and Wine Bar
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂÞÄ®3-6 ¿À³Úºä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 1F
TEL : 080-3739-2264
½÷À¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ð¥ë¤ÈÇß¥±µÖ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë
¼ã¤¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ð¥ë
9·î2Æü¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ð¥ë¡ÖNICO¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»°¤ÄÀ±Å¹¡Ö¥¢¥¹¥ë¥á¥ó¥Ç¥£¡×¤Ç¤Î¸¦½¤·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡¢¤Þ¤À20Âå¤ÎµÈ¸«ÍùÀ¤¤µ¤ó¡£»ä¤ÏÈà½÷¤¬·ÃÈæ¼÷¤Ç½µ1²ó´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥×¥í¥ô¥§¡¼¥Á¥§¡×»þÂå¤Ë¤â¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤é¤·¤¤ÄêÈÖ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤36¥«·î¤Î¥Ï¥â¥ó¥¤¥Ù¥ê¥³ ¥Ç¥Ù¥¸¥ç¡¼¥¿¤«¤é¥³¥³¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¤¥«ËÏ¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤à¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£±¿±Ä¤Ï¥µ¥Ö¥é¥¤¥à»þÂå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿²Ö¸÷²í´Ý¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Òbeagle¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡NICO
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ2-8-3 ¥¹¥Ô¥«¥ì¥¸¥§¥ó¥É 1F
TEL : 050-5596-7604
µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë
8·î1Æü¡¢Çß¥±µÖ±Ø¤ÎÆî¸ý¤«¤é¤¹¤°¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥«¥í ¥ë¡¼¥Ý¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖRAMA Çò¶â¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¡¢Æ±Å¹¤Ç¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤À¤Ã¤¿À¥·ÁÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ð¡¼¥«¥í¡É¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÎ©¤Á°û¤ßµï¼ò²°¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á°û¤ß¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Î¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë²¹ºÚ¡¢ÎäºÚ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì6¡Á7¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£Áá¤á¤ÎÍ¼Êý¤«¤é600±ß¤Î¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤ò½©ºú¤Î¥³¥È¥ì¥Ã¥¿¤ä¥¯¥ß¥ó¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ä¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¼«²ÈÀ½¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¤ÇµÅ¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥Ð¥ë¥µ¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¡Ë¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥Ð¡¼¥«¥í ¥ë¡¼¥Ý
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÇßµÖ1-25-2
TEL : 03-6413-1160
¤Ê¤á¤í¤¦¤ò¶´¤ó¤À¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ÈÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Î¶ú¥«¥Ä
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µï¼ò²°
8·î18Æü¡¢ ÃæÌÜ¹õ¤Ëµï¼ò²°¡ÖÌïÇ·½õ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿±Ä¤ÏÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖBolero¡×¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼ÒBasic¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ï¡Ö¾ÆÆù ¤¦¤·¾¾¡×¤ä¡Ö°ìÄ»ÌÜ ¤È¤ê¾¾¡×¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£ÂóÌï¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»°ÂçÌ¾Êª¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌïÇ·½õ¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡×¡ÖÏÂµí¸·ÁªÉô°Ì Å´ÈÄ¾Æ¤¡×¡ÖÌïÇ·½õ¤ÎÅÚÆéÈÓ¡×¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤Ê¤á¤í¤¦¤Ë¤·¤¿¥¢¥¸¤òÀÚ¤ê¿È¤Ç¶´¤ó¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©´¶¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÎ®¤ì¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌïÇ·½õ
½»½ê : ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ3-32-5 ¥«¡¼¥µ¥Ç¥é¥½¥ë 2F
TEL : 050-5596-5389
»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤¶ú¥«¥Ä²°
8·î19Æü¡¢Í³ÚÄ®±Ø¤È¿·¶¶±Ø¤Î´Ö¤Î¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤ëÆüÈæÃ«OKUROJIÆâ¤Ë¡Ö¶ú¥«¥Ä ¤¿¤Ì¤¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï2023Ç¯¤Ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢Å·ºÍ¡¦ÀÆÆ£¸µ»ÖÏº¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î²¼¡¢Âç¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFry²È¡×¤ÈÆ±·ÏÎó¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Ï2¼ï¡¢Ìý¤â¥é¡¼¥É¤ä·ÜÌý¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶Ë¤ß¤µ¤µ¤ß¥Õ¥é¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Fry²È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÇ¼Æ¦¡×¡Ö»Ò»ý¤Á¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¥«¥Ä¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¶ú¥«¥Ä ¤¿¤Ì¤
½»½ê : ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®1-7-1 ÆüÈæÃ«OKUROJI G16&17
TEL : 050-5456-6866
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
ÂçÌÚ½ßÉ×
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¼ÂÌ¾É¾²ÁËÜ¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ò2001Ç¯¤ÎÁÏ´©¤è¤êÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÔ½¸ºîÉÊ¤Ë¡Ø¥¥ã¥ê¥¢ÉÔÍ×¤Î»þÂå¡¡ËÍ¤¬°û¿©Å¹¤ÇÀ®¸ù¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉ¹¤Î¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¸¶ÅÄÀô¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡Ù¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¡¢¡Ø°ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ù¡ÊÅÄÃæ¹¯É×¡Ë¤Ê¤É¡£ ¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¼÷»Ê¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¡Ö¥°¥ë¥áÃøÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£2018Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡¢¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£10·î7Æü¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¦Ãæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹
