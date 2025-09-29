秋の味覚「キノコ」。ダイエットカウンセラーで食生活アドバイザーの資格をもつ料理研究家・おにゃさんによると、キノコを食べるときは一緒に「発酵食品」をとることがおすすめなのだそう。そこで今回はおにゃさんに、食事のシーンごとにキノコを使った料理を教えてもらいました。

キノコ×発酵食品で体を整える

食欲の秋。スーパーに並ぶキノコや、昔から日本の食卓にある発酵食品は、どちらも腸を整える食材として知られています。じつはこの「キノコ」と「発酵食品」の組み合わせは、体調を崩しやすい秋にぴったりなんです。

毎日の食事に無理なく取り入れることで、自然と生活リズムが整いやすくなります。ここでは、朝・昼・夜のシーンごとに楽しめる取り入れ方を紹介します。

朝は温かい「キノコのみそ汁」で体を起こす

1日の始まりに温かい汁物があると、体がほっとしますよね。とくに秋は肌寒さを感じやすい季節。そこでおすすめなのが、シメジ・シイタケ・ナメコなど入れた「キノコのおみそ汁」です。

キノコに含まれる食物繊維は腸内環境をサポートし、みそに含まれる発酵由来の成分は腸にうれしい働きをしてくれます。食物繊維をしっかり取ることでダイエットにも効果的。

具だくさんにすれば、パンやご飯に合わせて朝食の主役に。冷蔵庫に余った野菜を一緒に加えれば、栄養もバランスもぐっとよくなります。また、みそ汁の香りは「朝ごはんを食べるぞ」というスイッチにも。忙しい朝こそ、キノコのみそ汁でやさしく体を目覚めさせたいですね。

昼食はボリューム満点の炒めもので

お昼ごはんは、1日のうちでいちばんしっかり食べたいところ。「キノコと豚肉の炒め物」は簡単にできておいしいひと品。

フライパンに豚肉から入れて、お肉の脂でお好みのキノコを炒め、味つけはしょうゆやオイスターソース、ポン酢などお好みのもので。わが家は、シメジ、エノキが多いです。

キノコは脇役ですが、豚肉のほか、鶏肉・牛肉、魚にも合う万能型。すごいですよね？ 邪魔にならずに主役を引き立たせてくれる。かつ栄養価も高くすばらしい食材。

このメニューは短時間でつくれるうえに、冷めてもおいしいのでお弁当のおかずにも最適です！

夜は「炊き込みご飯」で旬を楽しむ

1日の終わりは、心も体も落ち着かせる夕食を。そこでおすすめなのが、旬のキノコをたっぷり入れた炊き込みご飯です。わが家ではご飯が見えないくらいに山盛りをキノコを入れて炊いています。

シイタケ、シメジ、エノキなどを入れて炊くだけで、一気にご飯が華やかに。キノコのうま味成分がご飯全体にしみ込み、シンプルな味つけでも深い味わいになりますよ。

キノコのほかにもヒジキやツナの缶づめなどを入れるのもおいしいです。ここにぬか漬けや浅漬けといった発酵食品を添えれば、腸を整える組み合わせが自然に完成します。

今回ご紹介したメニューはすべて簡単！ 朝はみそ汁、昼は炒め物、夜は炊き込みご飯と漬物。そんな風に「ちょっと意識して組み合わせる」だけで十分ですので、ぜひつくってみてください。

冷凍保存すれば時短にも！

スーパーで安く出回るキノコをまとめ買いして冷凍しておくと、必要なときにすぐ使えて便利です。わが家は、1週間分のキノコを大量に購入し、石づきをとってほぐしてから、種類毎にポリ袋に入れて冷凍保存していることが多いです。

このように保存しておくと、万が一使いきれなかった場合でも安心。しかも、冷凍しておけば、凍ったままみそ汁や炒め物に投入できるので、下ごしらえの手間が省けます。時短にもなり、忙しい日常に便利。

キノコは「冷凍すると味や栄養が落ちるのでは？」と思う人も多いのですが、じつは逆で、冷凍することでむしろうま味や栄養が増すといわれています。ただ、冷凍保存の目安は1か月なのでその間に使いきってくださいね。

季節の変わり目だからこそ健康的に！

秋は季節の変わり目で体調を崩しやすい時期。だからこそ、毎日の食卓にキノコと発酵食品を取り入れて「腸から元気に」暮らす工夫をしてみませんか？ キノコを摂取することで、食物繊維がしっかり取れるようになって自然とダイエットも進みますよ。

キノコ嫌いの人も多いのですが、調理方法を変えるとおいしく召し上がれますので、ぜひ参考にしてくださいね。