¡¡9·î28ÆüÁáÄ«¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢½ÕÆü°æ»Ô²ÖÄ¹Ä®¤Î¥íー¥½¥ó½ÕÆü°æ²ÖÄ¹Ä®Å¹¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Å¹Æâ¤ËµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Å¹°÷¤Ë¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£