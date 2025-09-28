イスラエルのネタニヤフ首相が26日の国連総会での演説で、ガザ地区軍事作戦の正当性を主張したが、国際社会の反応は冷ややかだった。演説直前に各国の外交官数十人が退席し、ニューヨークの都心部では大規模な反イスラエルデモが広がった。

ガーディアンやワシントン・ポストなどによると、この日ニューヨークの国連本部でネタニヤフ首相が演壇に上がると、約50カ国100人以上の外交官が集団で退場した。一部は拍手と叫び声で演説を迎えたが、一方では退席の列が続き、議長が「秩序を守ってほしい」と数回にわたって要請する状況も起きた。

多くの空席ができた中で演説を始めたネタニヤフ首相は、「ハマスを相手に最後まで戦わなければならない」として人質全員の解放を促した。彼は「ハマスが要求に応じれば戦争はすぐに終わるが、そうでなければイスラエルはハマスを狩るだろう」と話した。また、フランス、英国、オーストラリア、カナダなど最近パレスチナを国家承認した国に言及し、「恥かしい決定がテロを助長するだろう」と批判した。

国際社会が支持する「2国家解決策」に対してもネタニヤフ首相は強硬だった。彼は「パレスチナはイスラエルの横ではなくイスラエルの代わりに国を望む。10・7テロ後にエルサレム近くにパレスチナ国家を建てようというのは9・11後にニューヨーク近くにアルカイダ国家を建てようというのと同じだ」と声を高めた。

演説直後に議場の一部からは起立拍手が出てきたが、一方では野次と非難が続いた。ニューヨークの街頭では数千人がタイムズスクエアなどで反ネタニヤフデモを開いた。デモ隊は「集団虐殺（ジェノサイド）中断」「パレスチナに自由を」のようなスローガンを叫び、警察が一部を連行したが概ね非暴力的に進められた。

ネタニヤフ首相の演説は軍用拡声器を通じガザ地区まで中継された。彼は人質に「われわれはあなたをただの1秒も忘れていない。まもなく救出する」と約束した。現在ハマスが抑留している人質は47人で、このうち約20人だけ生存していることがわかった。