¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¤¬½é·ãÇò¡Ö¥¤¥Ã¥×¥¹È¯¾É¡×¡Ö°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¡×¡ÄÈãÈ½¤Ë¶±¤¨¤¿ºÊ¡Ú£ÖÆÈÀê¼êµ¡Û
¡¡ºÆµ¯¤ò¤«¤±¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥ÕÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡££²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¾åÂô³ÍÆÀ¤¬¥Ñ¤ÎÇÆ¸¢¤òº¸±¦¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó´ó¤»¤¿ÆÈÀê¼êµ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±°ì¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄÆþ¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë²ÈÂ²¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò·ãÇò¡£Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨È´¤¤¤¿ÃË¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£º£½Õ¡¢µÜºê¤Ç¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ËÍ¥¾¡¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¡¢±¦Éª¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¸ç¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£¾õ¶·¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤¦£±Ç¯¤ä¤ë¤è¤ê¤â´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜµå³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡À¸³èµòÅÀ¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥¸¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¡£µ¢¹ñÁ°¤ÎµîÇ¯£¸·î¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»ë»¡Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÈÂ¼¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉôÄ¹¤Ë¥ª¥Õ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åß¤ÎÆ»Æâ¤ÇÎý½¬¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Æñ¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¹ç½É½ê¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÎÍøÍÑ¤ò²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ëµ¢¤í¤¦¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò´Þ¤á¤ÆÊ£¿ôµåÃÄ¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¾õÂÖ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¾ò·ïÄó¼¨¤ÏÂÅÅö¤À¤È¤â»×¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¤½¤ó¤ÊËÍ¤ËÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õÂÖ¤Ï¼þ¤ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë°¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¥¤¥Ã¥×¥¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ã¤¦¹ñ¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÌîµå¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥ï¥±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¸¤ò²õ¤¹Á°¡¢µîÇ¯£¶·î¤´¤í¤ËÈ¯¾É¡£Åê¤²¤¿¹Ô¤Àè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Êá¼ê¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¢Åê¤²¤ëÁ°¤Ë¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡Ä¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ÇÌî¼ê¤ÎÊý¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢½ÕÀè¤ËÊÑ²½µå¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡¡¥¤¥Ã¥×¥¹¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢¼¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò£±Ç¯¤Ç¼£¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤È¡¢Ä¹¤¤·ÀÌóÇ¯¿ô¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤¿°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£²áÅÙ¤ÊÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤Ç°½Û´Ä¤Ë´Ù¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¾ò·ï¤¬£±Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÀÐÀî¡ÊÉ¢ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬£Æ£Á°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ëÊ¬¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ËÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£°Õ¿Þ¤»¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤Æ¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅØ¤á¤Æµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ºÊ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£²È¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¡Ö¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ã±¿È¤ÇÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ºÊ¤Ï£±¿Í¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤º¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÊ¤Î¤ª¤«¤²¡£À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤âÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¾ðÅª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¹¤®¤¿¡£¡Ö¿Í¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾É¾õ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï£¸·î¡£Îý½¬¤Ç£±¥¥í¤Î¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÊÉ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÂ®ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£¶£³¥¥í¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬£·£²¥¥í¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£±¦Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¤¿¤á¤ÆÅê¤²¤Ë¤¤¤¯´¶³Ð¡£¤½¤ÎÆ°ºî¤ò»î¹ç¤Ç¤â»î¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¶¯¤µ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££±Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±°ì¤Ä¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤òÁè¤¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤º¤ìÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¡¢Ê¡²¬¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎµÈÂ¼¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉôÄ¹¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤ÉÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾ðÇ®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬Å¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ÇÎ×¤ó¤ÀµÜºê¥¥ã¥ó¥×¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ£±£°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤À¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Åê¼ê¡Ë