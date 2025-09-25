パンツの丈が身長に合わなかったり、二の腕のたるみが目立ってきたり…そんな体型の悩みを解消する「ユニクロのアイテム」を2つご紹介します。ここでは、プチプラファッションに詳しいESSEフレンズエディター2名にお聞きしました。

丈感ぴったり！ウエストゴムの快適パンツ

整理収納アドバイザーの大熊江美子さん（40代）が最近買ったのは、ユニクロの「クレープジャージーストレートパンツ／丈短め（オンライン限定・現在税込1980円）」。体にはりつかない生地のパンツが欲しかったそうで、仕事中の立つ・座るなどの動きもラクなのだそう。

【写真】3000円以下で体型カバー。秋のユニクロ名品2選

「整理収納の仕事をするときは、動きやすいパンツスタイルがマスト。このパンツは立ったり座ったりしやすいです。着心地はサラサラとしていて、生地も引っかかったりしにくいところがとてもよいです」（大熊さん、以下同）

そして、ウエスト部分にゴムが入っているのも愛用ポイントのひとつ。

「ウエストゴムのパンツなので、履いても苦しくありません。それなのに体のラインは拾いすぎず、意外とスリムに見えるところも決め手になりました」

●「丈短め」なら低身長でも履きやすい

大熊さんは身長150cm。どのパンツを購入しても裾が長く、ジーンズなどはカット必須。裾上げをお願いできないケースも多いので、敬遠していたそうです。しかし、ユニクロ・GUのオンライン限定で買える丈の短いボトムスが「神のような存在」だと語ります。

「普通の商品に比べて約5cm短いので、身長が低めの方でも引きずらずに着られると思います。このアイテムのおかげで、裾を気にせず履けるのがうれしいです」

また、オンラインストアで店舗レジ支払いにしたものをお店で受け取る際は、試着も可能になるとのこと。

「丈短めがよいか、普通の長さをカットする方がよいか、迷うときはこの方法がおすすめ。オンライン限定の『丈短め』商品は身長低い民の希望です！」

二の腕が隠せる！厚め生地の「半袖セーター」

プチプラアイテム探しが好きなやまみさん（40代）が愛用しているのは、ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブセーター／半袖（税込2990円）」。秋を感じる色のアイテムをコーディネートにとり入れたいと思い、オフホワイト・ブラック・ブラウン・ブルーのなかから、ブラウンを選んだそうです。

また、編み目の細かい生地でカジュアルさが抑えられて、服装が上品見えするといいます。

「私はTシャツを着ると部屋着のように見えてしまうのですが、こちらならおしゃれに着ることができます」（やまみさん、以下同）

ゆったりとした形で着心地がよく、二の腕も隠せてボディーラインを拾いすぎません。また着丈が少し短いデザインもトレンド感があってお気に入りだそう。

「多少厚みのあるセーターなので、これから本格的に着ていこうと思っています」

この秋に重宝する、ユニクロのマスト買いアイテムをご紹介しました。気軽に3000円以下と試しやすい価格帯なので、皆さんも一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください