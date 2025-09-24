便利なものが手軽に買える100円ショップ。しかし「安いから」とあれこれ買った結果、ほとんど使わずに処分するケースも少なくありません。そんな100円ショップアイテムでも、「暮らしに合ったものを選んで工夫して使えば、長く頼れる存在に」と話すのは整理収納アドバイザーの木村充子さん（現在50代）。実際に30年以上使い続けているアイテムもあるそう。ここでは、自宅のキッチンで活躍している100円ショップのアイテムについて語ります。

スッキリ収納ハンドルシリーズ（ダイソー）

高い場所を有効に使える取っ手つきの収納ケースです。軽くて丈夫なうえにシンプルなデザインが気に入り、今の家に住み始めた15年前から、キッチンのつり戸棚と冷蔵庫で使っています。

【写真】ダイソー＆セリアの名品たち

つり戸棚では、保存容器や調味料をアイテム別に分けて収納。いろいろなサイズがあるので、つり戸棚にピッタリ収まるように組み合わせて使えます。片手でサッと取り出せて、料理のリズムを崩さない点も気に入っています。

冷蔵庫では、夫、私、娘と個人別に収納ケースを分けて使っています。だれのものかひと目でわかるので、食材を間違えることがなく安心。家族にも好評です。

貼ってはがせるフィルムフック（セリア）

タイル、ガラスなどの光沢のある平らな場所に、しっかりはりつくフックです。

私は冷蔵庫の側面にはって、まな板をかけています。シンクの近くにまな板の定位置があると「使う→洗う→片づける」の流れがスムーズ。強力な粘着力で、毎日使うまな板をかけてもずれたり落ちたりすることもなく、安心して使えます。

フタックル、ミニフタックル（セリア）

袋入りの調味料などを、そのまま容器として使える便利なキャップです。大小のサイズがあり、私は小さめのミニフタックルを愛用しています。パッケージに記載されている使用量がそのまま確認できるので、調理中もスムーズです。

袋の角をカットして取りつけるだけでOK。セットが簡単なうえ保存容器につめ替える手間も省けるので、5年以上前に使い始めてから、現在ではわが家の必需品になっています。

スポンジ＆キッチンツール（ダイソー・ナチュラルキッチンなど）

消耗品のスポンジも、100円ショップのものを取り入れています。軽い汚れ用と油汚れ用の2種類を使い分け、安いので気軽に、こまめに交換。清潔さを保つこのスタイルがわが家の長年の定番です。

一方、キッチンツールは100円ショップのアイテムといえども長く大切に使っています。中央の竹ターナーは30年以上前に購入し、現在も現役。毎日の料理に欠かせない存在です。

消耗品は気軽に交換し、長く使えるものは大切に使い続ける。100円ショップアイテムも役割に合わせて取り入れれば、長く暮らしを支える相棒になります。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください