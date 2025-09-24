『無職の英雄』第1話 無職とされるも努力で圧倒的な力を示すアレル
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。10月1日（水）22：00から放送となる第1話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第1話あらすじはこちら。
＜第1話「無職宣告」あらすじ＞
剣姫ファラと魔導王レオンの子であるアレルは無職とされながら努力で圧倒的な力を示す。彼を倒すべく剣士ライナが勝負を挑む中、無職の烙印は新たな意味を帯びていく―。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真12点）
dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題では、地上波1週間先行・最速配信を開始。第1話は9月24日（水）22：00から配信される。
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
＜第1話「無職宣告」あらすじ＞
剣姫ファラと魔導王レオンの子であるアレルは無職とされながら努力で圧倒的な力を示す。彼を倒すべく剣士ライナが勝負を挑む中、無職の烙印は新たな意味を帯びていく―。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真12点）
dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題では、地上波1週間先行・最速配信を開始。第1話は9月24日（水）22：00から配信される。
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会