旅行系YouTuber、JAL A350-1000で語る「ビジネスクラスはまるで高級ホテル」リアルな搭乗記
人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、「JAL最新ビジネスクラス搭乗記！やっぱりA350-1000は最高【アメリカ・ダラス⇒羽田】」と題した動画を公開。動画では、オーランド国際空港からアメリカン航空とJALを利用し、アメリカ・ダラス経由で日本へ帰国するまでの様子をレビューしています。
おのだ氏は、「JALがA350-1000、今で一番最新の機種ですよ。今回、予約することができました」と喜びを語り、特典航空券でお得にビジネスクラスシートを手配できたことも明かしました。オーランドでの様子やチェックインの混雑、空港ラウンジ、アメリカ国内線ファーストクラス（実質国際線ビジネス相当）の搭乗体験も詳細にリポート。
JAL A350-1000の座席について「ほぼファーストクラス。個室感がパワーアップしてすごく良い」と大絶賛。「従来のビジネスクラスでは考えられないほど落ち着いた空間。収納や座席の広さ、高級ホテルみたい」と驚きを隠しません。加えて、「コーラが4ドル（約590円）の国から帰って来たと思うと、日本のコスパの良さを再確認した」と、現地との物価の差にも言及しました。
今回は機内サービスにも注目。「食事も申し分なく、和食も洋食も高水準。特に白ご飯とステーキが本当に美味しかった」と絶賛する一方、「ベッドサイズに対して枕が小さすぎる、もっと大きい方が快適」「ギャレー（厨房）とトイレの動線は効率的だが、CAさんと触れ合う機会が減るのは少し寂しい」と鋭く指摘する場面も。
動画の締めでは「24時間弱のビジネスクラス移動は快適そのもの。これがエコノミーだったら本当に大変。今後もANAや他の航空会社の最新機材もレビューしたいので、リクエストがあればコメント欄へぜひ」と話し、無事に日本に到着した安心感と今後の旅への期待を口にして動画を締めくくっています。
