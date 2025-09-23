40代、ユニクロ・GUで愛する「小物アイテム」3つ。モッサリしない1990円キャップも
服との合わせやすさとお手頃価格に大感動！ ユニクロ・GUで買ってよかった「ファッション小物」をご紹介します。ここでは、プチプラファッションに詳しいESSEフレンズエディターの3名にお聞きしました。
毛量が多い人の味方！ユニクロの1990円キャップ
キャップ探しに難航していたと話すのは、ESSEフレンズエディターの和田ゆきえさん（40代）。
「カジュアルな服装に合うものを見つけたくて、これまで何度もキャップを購入したことがあります。ですが、もともと毛量が多いからか、どれをかぶっても髪の毛が出てしまい、見た目がモッサリとすることに悩んでいました」（和田さん、以下同）
一生キャップを被れないのかと思っていたところに出合ったのが、ユニクロの「UVカットキャップツイル（税込1990円）」。男女兼用で、56〜62cmと対応サイズが少し大きめにつくられているのがポイントです。多毛でもすっきりした印象になったと感動したそう。
「毛量が多いという理由でキャップをあきらめている方にはおすすめ。どんな服装にも合わせやすい、ナチュラルなデザインもかわいいです」
絶妙なグレーであか抜け！カラーサングラス
紫外線対策だけでなく、ファッションアイテムとしても注目されるサングラス。お出かけ好きなおがわりさん（40代）が最近買ったのは、ユニクロの「サングラス／ボストンコンビ（税込1990円）」です。
ブラック・グレー・ブラウンの全3色のうち、おがわりさんはグレーカラーをピックアップ。
「冒険しすぎないデザインで、サングラスが悪目立ちすることなく、どんな服にも似合います」（おがわりさん、以下同）
濃すぎず、薄すぎないレンズの絶妙な色味も魅力。目元も見えやすく、外出時に着用しやすいそうです。
「ノーメイクがばれにくいので、休日、近所を出歩くときにかけています。私の場合は、屋内でも視界がクリアだったので、一日じゅう着けたままです。ケースを持ち歩く手間もなくなりました」
GUの靴ファンが買った「秋にもぴったりのサンダル」
かわいいプチプラアイテムが大好きで、パンプス・ブーツ・サンダルの9割以上がGUだというsakuraさん（40代）。夏から愛用している靴に、GUの「リボンヒールミュール」を挙げてくれました。
「カラーはブラック、シルバー、ヒョウ柄の3種。普段身につけないカラーに足元で挑戦するのもありだなと思いつつ、ブラックをチョイスしました。秋にもぴったりなカラーで、もう少し涼しくなったら靴下と合わせるのもよさそう」（sakuraさん、以下同）
sakuraさんの足の大きさは23cmから23.5cmで、Mサイズがぴったりでした。
「靴のサイズや形が足に合っているので、とても履きやすく満足しています」
ユニクロ・GUで愛してやまないアイテムをご紹介しました。気軽に試しやすい価格帯なので、皆さんも一度手にとってみてはいかがでしょうか。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください