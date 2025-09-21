片づけたくても、家族が片づけてくれない…そんな悩みを解決するヒントを紹介します。教えてくれるのは、元小学校の先生で整理収納アドバイザー、4児の母でもあるかおるこさん。元汚部屋出身だったというかおるこさんが実践し、効果的だった家族へアプローチ方法を2つお聞きしました。

※ この記事は『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業 』(サンクチュアリ出版刊)に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

【イラスト】家族への＜NG＞声かけ

1：相手を変えようとしない。自分を変えることが、家族が変わるきっかけに

「何度言っても、夫が片づけてくれません」「子どもがオモチャを出しっぱなしにします」─そんな家族の片づけに関する悩みは、本当に多く聞かれます。

実際、私の講座に参加される方のなかにも、「家族が片づけられなくて困っています」「家の中をなんとかしたいけれど、自分ひとりでは限界がある」といった理由で来られる方がたくさんいらっしゃいます。

家族が変わってくれたら…。そう願う気持ちは、だれにでもあるものです。

ですが、「過去と他人は変えられない。変えられるのは自分と未来」という言葉があるように、価値観の違う家族を思いどおりに変えることはとても難しいもの。どれだけ仕組みを整えたり、優しく声をかけたりしても、こちらの思いどおりにはいかず、疲れ果ててしまうこともあるかもしれません。

だからこそ、「家族が変わってくれたらラッキー！」くらいの、ちょっと肩の力を抜いたスタンスでいることが大切です。期待しすぎず、できる範囲で関わっていくことが、結果的にはいい方向に進むことも多いのです。

●自分が「変わりたい」と思ったときに、人は大きく動く

もちろん、人は変わります。私は教員時代、多くの子どもたちの成長と変化を目にしてきました。そして今は、片づけに苦手意識をもっていた人たちが変わっていく姿もたくさん見てきました。

私自身もそう。大きく変われたからこそ、今こうして伝える立場にいるのです。

でも、それは他人に「変えられた」のではなく、自分の意思で「変わろう」と思ったからこそ実現したこと。だれかに無理やり変えられるのではなく、自らが「変わりたい」と思ったとき、人は大きく動き出すのです。

●まずは自分のものから整えてみて

だからこそ、自分が変えられるところを少しずつ変えていくことが、いちばんの近道。たとえば、家族が片づけにくそうなら、収納の場所や動線などの「仕組み」に目を向けてみる。あるいは、声のかけ方やサポートの仕方を少し変えてみる。

もっとシンプルに、「まずは自分のものから整えてみる」ことも効果的です。自分の片づけができていない人に「片づけて」と言われても、説得力がありませんよね。背中で見せることが、いちばんのメッセージになるのです。

人を変えることはできないけれど、人が変わる「きっかけ」になることは、きっとだれにでもできます。

以前、実家を訪れたときのこと。家の中のものの多さが気になって、つい「片づけた方がいいよ」「これもういらないでしょ」と母に言ってしまいました。すると母は「私の家なんだから、もう放っておいて！」と声を荒らげ、言い合いに発展してしまったのです。

「片づけよう」という気持ちになってほしくて言ったはずの言葉が、母にとっては責められたような気持ちになったのでしょう。結果的に母の心のシャッターを閉じさせてしまい、逆効果となってしまいました。

「この言い方は間違っていた」と反省した私は、それ以降、「手伝うよ」「なにか困っているところはある？」と、母の気持ちに寄り添った声かけを意識するようにしました。たとえ私が「これはもう不要だろう」と思うものがあったとしても、まずは「どうしたい？」と母の気持ちを尊重することを優先するように。

すると、母の態度に少しずつ変化があらわれ、片づけが進むようになったのです。否定的な言葉ではなく、寄り添いの言葉を使うことで「この人は自分の気持ちを分かろうとしてくれている」という安心感が生まれ、母自身が前向きになったのだと思います。結果として、その方がずっとスムーズに進められるのだと実感しました。

家族のように身近な相手には、ときに遠慮がなくなってしまい、自分の価値観をそのままぶつけてしまうことがあります。ですが、夫婦であっても、親子であっても、別々の価値観をもつひとりの人間同士。自分の考えを押しつけるのではなく、相手の価値観を理解しようとする姿勢がなにより大切です。

たとえ「片づけてくれない」と感じたとしても、もしかしたらそこには、その人なりの事情や背景があるのかもしれません。「なぜ片づけられないのか」を相手の立場で考えてみることが、家族と心地よく暮らすための第一歩です。

＜NG＞自分の価値観を押しつける

散らかっているとイライラする、片づけてほしい

↓

相手は心を開きにくくなる

↓

相手はますます片づけない

＜OK＞相手に寄り添う

片づけられないのはどうしてだろう、一緒にやろう

↓

相手は心を開きやすくなる

↓

相手は片づけに前向きになる

夫婦でも親子でも別のひとりの人間です。共感と寄り添いから始めましょう。