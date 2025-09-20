白より黒より“寒色”かも！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「ブルー系アイテム」

今年の秋は、白や黒の定番カラーよりも “寒色” が気分かも。中でも洗練された雰囲気のブルー系は、落ち着きがありながらも軽やかな雰囲気を演出できそうです。この秋【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、40・50代に似合う「ブルー系アイテム」が続々登場中。カーディガン、スカート、ワンピース、バッグと、デイリーに頼れそうな優れものがラインナップ。いつもの装いに、ひとさじの寒色を加えて、ワンランク上の上品感を味方につけて！

さりげない配色使いでこなれるカーディガン

【GLACIER lusso】「配色クルーネックカーデ」〈杢ブルー〉\3,980（税込）

お出かけから通勤着まで、即、一軍服として活躍しそうなクルーネックカーデ。シンプルで着回しやすいシルエットながらも、襟ぐりと前立ての配色使いで遊び心をプラス。光沢感のあるボタンがアクセントになり、ブルーの落ち着いた色味を引き立てつつ華やかさを醸しています。ニットなのに洗濯機OKというお手入れのしやすさも魅力。スラックスやフレアスカートと合わせたクリーンなスタイルにも、ジーンズを合わせた大人カジュアルにもおすすめの一枚です。

一点投入で旬顔になるバルーンスカート

【GLACIER lusso】「バルーンスカート」〈ブルー〉\2,980（税込・セール価格）

今季も引き続き注目株のバルーンスカート。可愛すぎてなかなか手が出しにくい……という大人女性も少なくないかも。GLACIER lussoから登場したこのスカートなら、腰回りや裾が広がりすぎることなく、40・50代の装いにも自然とフィットしそう。後ろウエストはゴム仕様で楽な着心地も期待大。明るすぎない絶妙なくすみブルーは、こっくりとした色味を選びたくなる秋にぴったり。

タックや配色デザインで着映えするすっきりワンピ

【GLACIER lusso】「バンドカラーワンピース」〈スモーキーブルー〉\6,900（税込）

忙しい朝でもサッと着るだけでサマ見えしそうなワンピース。すっきりとしたバンドカラー、襟元や袖口の配色デザインがポイント。ウエストタックと取り外し可能なベルトで、スタイルアップもサポート。公式サイトによると「シルエットをきれいに見せる、適度なハリ感と落ち感のある、透けにくい素材」にこだわっているよう。アンニュイな雰囲気のスモーキーブルーは、着るだけで洗練感のある装いに導いてくれそう。

デザイン性も利便性も抜群の高見えバッグ

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」〈ダークブルー〉\4,980（税込）

縦長のシンプルなスクエアフォルムに、配色アクセントが効いたデザイン性抜群の一品。上品なレザー調素材でお値段以上に高見えしそう。A4が入るサイズ感なので通勤バッグとしてもおすすめです。タブレットや小物が収納できる多ポケット、外側にはカードが入るポーチ付きと利便性にもこだわりが。無難な服装に頼りがちなオフィスルックも、ブルーバッグを加えるだけでグッと新鮮にアップデートできそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子