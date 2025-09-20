『ガンバレ！中村くん！！』追加キャスト7人発表 江口拓也、ファイルーズあい【コメント全文】
アニメ『ガンバレ！中村くん！！』の追加キャストが発表された。乙切想役を江口拓也、川村ひふみ役をファイルーズあいらが担当する。
■江口拓也コメント
乙切想を演じます。江口拓也です。このアニメは一言でいうと、癒しです。毎回収録のたびに癒されて帰りました。皆様の日々に、一筋の癒しを。ぜひご覧ください。
■ファイルーズあいコメント
川村ひふみを演じさせていただきます、ファイルーズあいです。春泥先生の描くレトロでポップな可愛い絵柄が大好きで、アニメになると聞いて本当にワクワクが止まりませんでした！中村くんのコミカルな独白が本当に面白く、そこにユニークな表現が加わり素晴らしい映像作品となっています。
背景描写もとても丁寧で、クラスメイト一人一人が大切に描かれています。ひふみたちのグループで話している内容もなかなかコアです（笑）細かいところまでたくさん楽しめる作品です！ぜひよろしくお願いいたします！
■野津山幸宏コメント
懐かしい雰囲気の中、自分も学生時代を思い出しながらアフレコに臨ませていただきました。キャスト全員が、まるでクラスメイトの様な楽しく青春全開の現場だったなと改めて思います。笑えて、胸がポワッと温かくなって、思わず「ガンバレ！中村くん！！」と言ってしまうこと間違いなし！皆さんも是非、テレビの前で中村くんを応援して下さいね！！
■田丸篤志コメント
向井亮役、田丸篤志です。中村と広瀬、二人の関係がどう進んでいくのかとても気になるところではありますが、その周りにいるキャラクターたちもとても面白いなと思っています。BLでわいわい盛り上がっている女子チーム。先生たち。毎話わいわいと楽しく収録しています。是非ご覧ください。
■小市眞琴コメント
レトロポップな作風とドタバタコメディで唯一無二の世界観に一瞬で引き込まれ、中村くんが超奥手ながらも一歩を踏み出そうともがく姿に、いつの間にか感情移入をしながら読んでいました。中村くんの恋は叶うのでしょうか。叶ってほしいな。本作で演じさせて頂きます浜岡ゆうかさんと一緒に、腐女子の目線で彼らを見守っていきたいと思います。ガンバレ！中村くん！！
■舞原ゆめコメント
「中村くん！！アニメ化？！！」と、最初にアニメ化の事を知った時は原作ファンとして本当にびっくりしましたし、凄く嬉しかったです！そしてオーディオドラマ版から引き続きマサコ役で関わらせていただく事になり、大変光栄に思っています。中村くんのさり気ない優しさがとても愛おしく、不器用で空回っちゃう姿も「ガンバレ…！」と目が離せなくなるストーリー。是非オンエアを楽しみにしていてくださると嬉しいです！
■笹翼コメント
大森司役を務めさせていただきます笹 翼です。オーディションに際して原作を読んだ時から本作の虜です。中村くんの恋心を応援したい笹 翼の自我と、無自覚にその恋路を塞いでる一員の大森くんとしての自我の狭間で揺らめきながらアフレコに臨んでいます。一ファンとしても放送が心から楽しみです。よろしくお願いいたします。
【CAST】
中村男久斗：小林千晃／広瀬愛貴：榊原優希／乙切 想：江口拓也／川村ひふみ：ファイルーズあい／武内剛太：野津山幸宏／向井亮：田丸篤志／浜岡ゆうか：小市眞琴／奥田マサコ：舞原ゆめ／大森司：笹翼 山口勝平／竹内順子
