¡Ö½÷À¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡È5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖLINE¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×Çº¤ß¤ò²ò·è
¡¡º§³è¤äÎø°¦¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖLINE¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼«Á³¤ËÏÃ¤»¤Æ¤â¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«µ¤¤Þ¤º¤µ¤äµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ä¥»¥ó¥¹¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢LINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤À¤«¤é¤³¤½³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥ÆÊÖ¿®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¶¦´¶¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡½÷À¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¿¤À»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¶¦´¶¤ò°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï»Ä¶È¤ÇÈè¤ì¤¿¡×¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÆü¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â»Å»ö¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤ÈÉ¬¤º¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡»¡»¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Î¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤µ¤º¡¢Á°¸þ¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
¡¡LINE¤ÏÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÊ¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬¾¯¤·¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÊý¸þ¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ñÏÃÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖºÇ¶á¡¢µÙÆü¤â¤Ê¤ó¤À¤«²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÏÃÂê¤¬°Å¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìÊâ¹©É×¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¶á¾ì¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Á°¸þ¤¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡£¤¢¤¨¤ÆÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹Ì¤´°¤Î²ñÏÃ½Ñ
¡¡Îø°¦¿´Íý³Ø¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¤´°¤Î¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¼ñÌ£¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö±Ç²è¤¬¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·´Ö¤ò»Ä¤¹ÊÖ¿®¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö±Ç²è¤¬¼ñÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤è¤¯´Ñ¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¼¡¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤Ë¼¡¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¥Ç¡¼¥È¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¸å¤ÎLINE¤Ï¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò°ìÃÊ¤È¶á¤Å¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°õ¾Ý¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤ªÅ¹¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÊÌ¤Î¤ªÅ¹¤âÃµ¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
