¡ÖÉô²°´³¤·OK¡×¡ÖÀöÂõµ¡¤Î¤½¤Ð¤Ë´³¤¹¡×¤Ç²È»ö¥é¥¯¤Ë¡£ÀöÂõ¤Î¾ï¼±¤ò¼êÊü¤·¤Æ¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¤Ê¤Ë¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î²È»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¡£²ÈÄí¤ä»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²È»ö¤â¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¯¤Ëºî¶È¹©Äø¤¬Â¿¤¤²È»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÀöÂõ¡×¡£ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ÏESSE ¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ç¡¢À°Íý¼ýÇ¼Ë¬Ìä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î¤µ¤¤¤¤«¤è¤³¤µ¤ó¤¬¡¢ÀöÂõ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§¡ÖÀöÂõÊª¤Ï³°¤Ë´³¤¹¤Ù¤¡×¤ò¼êÊü¤·¤ÆÉô²°´³¤·¤Ë
·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢Ä«Áá¤¯µ¯¤¤Æ¡¢ÀöÂõ¤·¡¢³°¤Ë´³¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¿¤¿¤ß¡¢¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÀöÂõ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤â¤º¤Ã¤È¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢»ä¼«¿È¤â»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀöÂõÊýË¡¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡£Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÀöÂõÊª¤ËÃî¤ä²ÖÊ´¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤Ë´À¤À¤¯¤ÇÉÔ²÷¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤«¤éÁáµ¯¤¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÌÅÝ¡¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¦¤À¤ì¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÁáÄ«½ÐÈ¯¡¢ÌëÃÙ¤¤µ¢Âð¤Î¥ê¥º¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤¬¥é¥¯¤ËÂ³¤¯ÊýË¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¡¢¤È¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬²È»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢Éô²°´³¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀöÂõÊª¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤2³¬¤Î°ì¼¼¤òÀöÂõÉô²°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¡ª¡¡Å·µ¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Ááµ¯¤¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÂõÊª¤ËÃî¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¡¢É×¤äÂ©»Ò¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤â·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çß±«»þµ¨¤äÅß¾ì¤ÏÍá¼¼´¥Áç¤âÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²°¤Ë´³¤·¤ÆÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¥¤¤Þ¤¹¡£
2¡§¡ÖÀöÂõÊª¤ÏÄ«¤Ë´³¤¹¤Ù¤¡×¤ò¼êÊü¤·¤ÆÌë´³¤·¤Ë
Ìë¤«¤éÀöÂõÊª¤ò³°¤Ë´³¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢µÞ¤ÊÍë±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãî¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´³¤·¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤âÄ«¤Ë´³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éô²°´³¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ìë¡¢ÆþÍá»þ¤ËÀöÂõ¤·¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Éô²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤«¤éÀöÂõÊª¤ò¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤â²óÈò¤Ç¤¡¢¿ÈÂÎ¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¤Ï¡¢Ä«¿©½àÈ÷¤È¿È»ÙÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÁÝ½ü¤Î¤ß¤ò¤¹¤Þ¤»¤Æ½ÐÈ¯¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤Ç²È»ö¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡§¡Ö´³¤¹¾ì½ê¤ËÀöÂõÊª¤ò±¿¤Ö¡×¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë
½»ÂðÆâ¤ÎÀßÈ÷¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ï¤¬²È¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÀöÂõ¤ò¤è¤ê¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëÆ°Àþ¤Ë¤·¤¿¤¯¡¢1³¬¤Î´Ö¼è¤ê¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à·óÀöÌÌÃ¦°á½ê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤à¤·¤í½ë¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÇÀöÂõÊª¤¬´³¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤éÀöÂõÊª¤ò¤·¤Þ¤¤¡¢Ìë¤ÎÆþÍá»þ¤ËÀöÂõ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ËÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë´³¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦ÀöÂõ¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÌë½¸Ãæ·¿¤ÎÀöÂõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à·óÀöÌÌÃ¦°á½ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¡£ÍèµÒÍÑ¤Î¼êÀö¤¤¤òÊÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ë²ÈÂ²°Ê³°¤Î¿Í¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤¬´³¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Å¤¤ÀöÂõÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¡¢ÀöÂõ¤È¤¤¤¦²È»ö¤¬¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ë¡£
5Ç¯Á°¤Ë¡ÖÀöÂõ¤Ï¤³¤¦¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼êÊü¤·¡¢²È»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀöÂõ¤Î²È»öÉéÃ´¤â¤«¤Ê¤ê·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÂ³¤¯¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ»ö¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£