¡Ú¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ÛÍ¹ÊØ¶É¸ÂÄê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¡Ö¥¬¥é¥¹¥Ú¥ó¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î°ìÉôÍ¹ÊØ¶ÉÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¡¢¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÍ¹ÊØ¶É¸ÂÄê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿24ÅÀ¡Ë
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£ÀµÄ¾¤Ç½ã¿¿¤ÇÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö¥¬¥é¥¹¥Ú¥ó¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡×¡Ö¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡×¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤ª¹¥¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½ñ¤¯»þ´Ö¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢½¸¤á¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó2¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥«¥é¡¼¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»ÅÍÍ¤À¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Illustrations Dick Bruna ¡ÊC¡Ë copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
