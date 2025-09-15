ウルトラマンシリーズ60周年☆アニバーサリーソングリリース決定！
『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂（スピリッツ）2025〜』にて、ウルトラマンシリーズ60周年記念アニバーサリーソング『with U』のサプライズ歌唱およびリリースが発表された。
2025年9月14日にカナデビアホール (TOKYO DOME CITY HALL)にて行われた『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂（スピリッツ）2025〜』にて、ウルトラマンシリーズ60周年記念アニバーサリーソング『with U』のサプライズ歌唱およびリリース発表が行われた。
歌唱には、イベントに出演した総勢19組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティストが参加！ 後日デジタル配信にてリリースされる予定だ。
楽曲配信・販売で得た収益はすべて円谷プロダクションが運営する「ウルトラマン基金」に寄付され、支援を必要とする子どもたちのために活用される。
さらに、作曲家の小西貴雄、作詞のTAKERU、瀬下千晶（ボイジャー）のおふたりのご厚意で、著作権印税も「ウルトラマン基金」に寄付も行われた。
楽曲配信・販売の詳細は後日発表されるので、お楽しみに。
イベントのライブレポートも到着してるので、早速ご紹介！
