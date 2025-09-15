代表曲「ぱぴぷぺPOP！」はTikTokで再生回数2億回超え

■日本ハム 4ー3 西武（14日・エスコンフィールド）

6人組アイドルグループの「Appare！」が14日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦に来場した。朝比奈れいさんがファーストピッチを務め、メンバーできつねダンスを披露する場面も。「かわいすぎる！」「推しが尊い」とファンも大興奮だった。

赤担当の朝比奈さんはメンバーに見守られる形でマウンドへ。加藤貴之投手の登場曲を歌うVOGさんとともに始球式に登場した。朝比奈さんはきつね耳と尻尾をつけ、右腕から大きく振りかぶって1球を投じた。

スカートが大きく広がるほどの豪快なフォームから剛球を披露。惜しくもノーバウンドとはならなかったが、素晴らしいボールに場内は拍手を送った。朝比奈さんはピョンピョンと飛び跳ねて喜びを爆発させた。

大役を終えると自身のX（旧ツイッター）を更新。「ファーストピッチありがとうございました！ 貴重な経験をさせていただけて、とっっっても緊張しましたが皆さんにエールを届けられていたら嬉しいです！」と綴った。見事な投球に「感動しちゃった」「かっこよすぎたよ！！」「キツネ耳似合っててかわいい」「可愛すぎるな」と称賛の声が殺到した。（Full-Count編集部）