YOASOBI¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ÎOP¡õED¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤ªÏÃ¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×
YOASOBI¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¡ØAniplex Online Fest 2025¡Ù¤ÇÈ¯É½
9·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAniplex Online Fest 2025¡Ù¤Ë¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë»³º¬åº¡Ê°²²°¿ðµ©Ìò¡Ë¤ÈÈ¬ÂåÂó¡Êº´ÌîÀôÌò¡Ë¤Î2Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¢¥Ë¥áÂè1ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢YOASOBI¤¬¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Á´23´¬¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×1,700ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Æ´¤ì¤Îº´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤ØÅ¾Æþ¤·¤¿°²²°¿ðµ©¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£YOASOBI¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¼çÂê²Î¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
