¼«Å¾¼Ö¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¹üÀÞ¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¦ÌÄÌç»Ô¡ÚÆÁÅç¡Û
9·î12Æü¤Î¸áÁ°¡¢ÌÄÌç»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¸ª¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»ÔÉïÍÜÄ®¹õºê¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¤Î¸áÁ°10»þ50Ê¬º¢¡¢70ºÐÂå¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¡¢¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬±¦¸ª¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£