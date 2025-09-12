『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第拾壱話 百目鬼と雲仙の確執
2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第拾壱話のあらすじと先行カットが公開された。
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
9月15日（月）より放送となる第拾壱話「少年時代は ハイカラだぜ！」のあらすじと先行場面カットが公開。ハイカラ浪漫団の正体が防衛部であることを知ってしまった百目鬼は、雲仙と正面から戦うことを決意できずに思い悩んでいた。そんな雲仙は防衛部のみんなとクリスマスパーティーの準備を進めていた。そして迎えたクリスマス、ついに百目鬼と雲仙の確執が明らかになる。さらに全ての黒幕の姿も明らかに……！？ クライマックスへに向けて盛り上がる見逃せないエピソードが描かれる。
＜第拾壱話「少年時代は ハイカラだぜ！」あらすじ＞
雲仙のやらかしによりハイカラ浪漫団の正体が防衛部であることを知ってしまった百目鬼は、破滅の未来を回避するためとはいえ、雲仙と正面から戦うことを決意できずに思い悩む。雲仙は防衛部のみんなとクリスマスパーティーの準備でてんやわんやで、その陰では小石川が何かを待っているかのような様子を見せる。そして迎えたクリスマス、ついに百目鬼と雲仙の確執が明らかになる。あと、ついでに全ての黒幕も明らかになる。
＞＞＞第拾壱話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）馬谷くらり／黒玉寮
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
＜第拾壱話「少年時代は ハイカラだぜ！」あらすじ＞
雲仙のやらかしによりハイカラ浪漫団の正体が防衛部であることを知ってしまった百目鬼は、破滅の未来を回避するためとはいえ、雲仙と正面から戦うことを決意できずに思い悩む。雲仙は防衛部のみんなとクリスマスパーティーの準備でてんやわんやで、その陰では小石川が何かを待っているかのような様子を見せる。そして迎えたクリスマス、ついに百目鬼と雲仙の確執が明らかになる。あと、ついでに全ての黒幕も明らかになる。
＞＞＞第拾壱話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）馬谷くらり／黒玉寮