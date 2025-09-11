季節の変わり目で体調を崩す方も増える時期かもしれません。双子育児に奮闘中のESSEonlineライターも、先日家族が次々と新型コロナウイルス感染症に感染するという予期せぬ事態に直面。突然の出来事で大変な日々を経験しながらも、そこから多くの学びを得たと言います。今回はその体験を元に、普段から備えておくといいことについて語ります。

家族が次々とコロナにかかりダウン…

双子の育児は体力も精神もフル稼働の日々です。そんななか、わが家はお盆のタイミングで全員がコロナに感染するという事態に見舞われました。

夫婦が同時に倒れると想像以上に生活は回らなくなります。今回は実際に体験して「やってよかったこと」「助かった準備」「逆に備えておけばよかったこと」をまとめます。

お世話をお願いする内容を事前共有

わが家で最初に感染したのは夫です。筆者は子どもたちを義実家に預けることも想定し、元気なうちに双子のお世話について紙にまとめておきました。

・ミルクの量やタイミング

・昼寝や就寝のスケジュール

・離乳食のあげ方

こうした細かいルールは普段その子の育児をしている人しか把握していないことが多いですよね。離乳食は1週間分をまとめてつくって冷凍。「解凍してあげるだけ」の状態にしておきました。

この準備があるとないとでは心の余裕が全然違ったと思います。今回は1日の猶予がありましたが、もし夫婦同時に寝込んでいたらかなり困っていたはずです。この体験を通じて「普段から共有しておくべきだった」と痛感しました。

元気なうちに、最低限の家事と食料を確保する

夫が体調を崩した時点ですぐ食料の準備をしました。結果的にこれが大正解でした。

＜ストックして助かったもの＞

・冷凍うどん、レトルトのおかゆ

・レトルト食品（カレー、丼の具）

・経口補水液やゼリー飲料

・バナナ（双子も一緒に食べられるので便利）

料理をする気力や体力は残っていないので、「温めるだけ」「むく・飲むだけ」の食料は本当に助かりました。

オンライン診察を活用して、緊急時にも対応

今回、病院が閉まっていたお盆期間中にとくに助けられたのが「オンライン診察」でした。普段からオンライン診察を利用していたこともあり、スムーズに使えた点も大きな救いでした。

双子が発熱した際には「子ども医療電話相談事業（#8000）」にも連絡。そこで緊急性はないと判断してもらえたため、まずはオンライン診察で対応。後日、夫の回復と病院の再開に合わせて対面診察を受け、安心できました。

オンライン診察では、スマホから症状を伝えるだけで診察ができ、大人2人分＋双子の薬もまとめて処方してもらえました。「いざというとき」にあわてないためにも、日常的にサービスに慣れておくことは大切だと感じました。

病気のときは完璧を目指さない

夫婦同時に体調不良になりながら双子育児を続けるのは、精神的にも体力的にも限界があります。そこで筆者が意識したのは「今日は生き延びるだけで十分」と割りきることでした。

家が散らかっても気にしない、ごはんはレトルトやゼリー飲料でも十分。お風呂に入れられなければぬれタオルで体をふくだけなど。完璧を求めると追いつめられてしまいます。だから、最低限でも回せていれば、それだけで十分だと考えるようにしました。

今回のコロナ感染で学んだことは、

・普段から子どものお世話内容やスケジュールを共有しておくこと

・食料や水分、抗原検査キットをストックしておくこと

・オンライン診察や#8000などのいざというときの相談先を知っておくこと

・完璧を求めず「最低限でOK」と割りきること

どれも大げさな準備ではありませんが、日常に少し取り入れるだけで安心につながります。今回の経験を通じて、改めて「備えと支え合いの大切さ」を強く実感しました。