【GUセール】で何狙う？→ 秋まで着られる「黒パンツ」が正解かも！

【GU（ジーユー）】のセールで今狙いたいのは、秋まで長く活躍しそうな「黒パンツ」。残暑の季節はTシャツやブラウスと合わせて軽やかに、肌寒くなったらジャケットやカーディガンを羽織って季節感のあるスタイルに。今回は、GUのお買い得な黒パンツをご紹介します。ロングシーズンで着回せるアイテムを、ぜひチェックしてみてください。

タック入りで綺麗見え！ 美シルエット黒パンツ

【GU】「タックサロペットパンツQ」＜09 BLACK＞\990（税込・セール価格）

フロントタック入りの黒パンツは、立体感のあるシルエットで全体をすっきり見せてくれそうなデザイン。落ち感のあるワイドシルエットで体のラインを拾いすぎず、上品な雰囲気で着回せるはず。シンプルなデザインで合わせるトップスを選ばないため、きれいめからカジュアルまで幅広いスタイリングに活躍してくれそう。残暑にはTシャツを、肌寒くなったらジャケットやカーディガンを合わせるのもおすすめです。

抜け感トップスで秋まで着られるこなれスタイル

黒のサロペットパンツに抜け感のあるトップスを合わせた、こなれカジュアルスタイル。太すぎないワイドシルエットは、すっきりとした印象を与えながらモードな雰囲気を演出します。淡いブルーのトップスで爽やかさを添えつつ、ブラウンのレザー調素材のバッグが秋らしさも演出。肌寒くなったら、このまま上にジャケットをバサッと羽織るだけできまりそう。

カジュアルに映えるのは着回し自在の黒パンツ

【GU】「ナイロンジップパラシュートパンツ」＜09 BLACK＞\1,990（税込・セール価格）

カジュアルスタイルにぴったりな黒のパラシュートパンツは、一点投入でおしゃれ映え。吸汗速乾機能付きで蒸れにくいそうで、残暑の季節にも快適に過ごせるはず。肌寒くなったら、裾を絞ってシルエットを変えてもOK。ウエストはゴム仕様で、快適な穿き心地を実感できるかも。カジュアルはもちろん、ジャケットを羽織ればきれいめスタイルにも着回せそうです。

ジレを合わせてシャレ見えmixコーデに

白のトップスに黒のパラシュートパンツを合わせたシンプルなカジュアルコーデに、ストライプ柄のベストを羽織れば一気にシャレ見え。モノトーンをベースにした配色で、きれいめかつ大人っぽい雰囲気に仕上がります。カジュアルながらもこなれ感たっぷりで、大人女性におすすめのきれいめカジュアルスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka