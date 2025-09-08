家づくりで快適に暮らすためのコツは「広さ」より「間取り」にこだわることかもしれません。今回、7年前に家を建てた日刊住まいライターが、子育てを通じて「これは便利！」と感じた間取りを紹介。面積を広めに取った玄関や、子育てをスムーズにする水回りの配置をはじめ、“コンパクトながら子育てしやすい家”を実現した、間取りのこだわりポイントをレポートします。

1：狭小住宅でも「玄関は2畳確保」

筆者は、夫と4歳娘の3人家族です。7年前に地元工務店で、延床面積26坪の2階建て住宅を建てました。1階にはLDKと水回りがあり、2階には寝室や子ども部屋があります。

【実際の間取り】玄関から水回りへのアクセスが便利すぎ！

そんなわが家の玄関は、約2畳分の広さ。三輪車やベビーカーをそのまま置いても、人が通れるゆとりがあります。

子どもが赤ちゃんのときは、散歩中にベビーカーで寝てしまっても、たたまずに家に入り、起こすことなく玄関で見守ることができて、大変助かりました。

また、家族3人が出入りしても渋滞しないので、お出かけの準備や荷物の出し入れもスムーズ。当初は敷地に対して、玄関にこれだけのスペースを取るのはぜいたくかな？ と思っていましたが、子どもが生まれてからは正解だったと実感しました。

2：玄関から水回りへのアクセス

玄関を上がると、すぐにトイレ、洗面脱衣所、浴室と水回りが並んでいます。子どもが砂や泥だらけで帰宅しても、手洗いや足洗いに直行できることが魅力！

また、子どものトイレのタイミングは読みにくいものですが、玄関に近いことで、外出前・帰宅後にトイレに立ち寄る習慣が身につきました。

3：キッチンからぐるりと見渡せる「回遊動線」

玄関と水回り、LDKは1周できるよう、回遊動線に。限られたスペースでも、回遊できるのとできないのとでは大違いでした。扉を開放しておけば、キッチンからリビング、お風呂場、トイレまで目が届きます。

家事をしながら子どものトイレトレーニングを見守ったり、お風呂上がりの着替えを手伝いつつ夕食の準備をしたりと、“ながら育児”がしやすいことがうれしいポイント。子どもの自立を促すだけでなく、安心感にもつながっています。

4：リビングの階段下に収納スペース

リビング階段を活かした収納も、子育てに重宝しています。現在は、書類や日用品の保管に加え、子どもの工作に使う道具や、ミニクローゼットとしても活用中。

リビングで身の回りのことがすべて完結するため、「あれがない」「取ってほしい」といった子どものこまかな要望にもスムーズに対応できます。

幼稚園で使う園グッズや制服もまとめてこのスペースに収納。おかげで、子どもが自分で身支度を終えられるようになり、忙しい朝も大助かりです。

将来的には、学用品や習い事のバッグ収納など、成長に合わせて収納を変えていきたいと思っています。

実際に住んでみて「子育てしやすい」と感じたのは、ちょっとした間取りの工夫でした。けっして広い家ではありませんが、工夫の積み重ねが快適さにつながるのだと実感。これから家づくりをされる方の参考になれば幸いです。