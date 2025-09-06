第８２回ベネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出されたアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、１１月２１日公開）で声優を務める女優・芦田愛菜がイタリア・ベネチアを訪れ、その姿に驚きの声が上がっている。

映画は「時をかける少女」「サマーウォーズ」「おおかみこどもの雨と雪」「バケモノの子」「未来のミライ」「竜とそばかすの姫」の細田守監督の最新作。現地時間４日にベネチア映画祭で世界初上映された。

芦田はともに声優を務めた俳優の岡田将生や細田監督と映画祭を訪れ、プレスカンファレンスやフォトコールに出席。レッドカーペットではワンショルダーのブルードレス姿を披露した。同映画の公式インスタグラムでも岡田らとのショットが複数紹介されている。

天才子役として一世を風靡（ふうび）した芦田も、現在２１歳。２３年春には大学生になったことも伝えられた。ノーブルなメイクとドレスですっかり変ぼうした姿にネット上では「芦田愛菜ちゃんめっちゃ綺麗すぎん？」「芦田愛菜ちゃんどうしたの ものすごく綺麗」「どこの美女かと」「２１歳！？」「美しい」「小さな女の子だったの最近な気がするのに」「時の流れ激しすぎ」「頭（顔）の小ささがすごい」「ドレスどこのブランドかな」と細部まで注目していた。