クロミ20周年記念！『コアラのマーチ』と夢のコラボ 特別デザインのパッケージで登場
ロッテは8日正午に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、「クロミ×コアラのマーチ」を販売する。サンリオのキャラクター「クロミ」が、人気チョコ菓子のコアラのマーチに変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリアファイルの特典付き。ロッテオンラインショップにて、期間限定・数量限定販売となる。
【写真】マーチ君になって…いたずらに笑うクロミ
クロミのアートが入った特別デザインのパッケージは全10種類。販売単位は10個1セットとなる。1箱に「コアラのマーチ ミニパック」が2袋封入されており、マーチくんとクロミがそれぞれに扮したオリジナル描き起こしデザインもパッケージに掲載されている。
また、クロミデザインのオリジナルコアラのマーチフレームも登場。自分で写真やメッセージなどを入れられる世界に1つだけのオリジナルコアラのマーチを作ることができる。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648（C）L/KMP
