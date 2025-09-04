現在、開催中の大阪・関西万博で世界の注目を集めている、徳島の藍。



その藍や木工など、様々な技術を掛け合わせて作品を作る職人集団がいます。



その名も「舞工房グループ」。



作品に込める職人魂を取材しました。

（舞工房グループ・多田正義 代表）

「やっぱりどれだけ丁寧な仕事をしているか、どれだけ心を込めて仕事をしているか、それが出てくるんですよ」

「ちゃんと梱包している姿を見て、手に触れただけで感じるんです」

「それで開けてみたらやっぱり、ひとつの物を時間をかけて、一生懸命心を込めてしているものはオーラがあるんです」

「そのオーラが出るような、作品作りをぜひやってもらいたい」





■阿波藍と木の木目

藍などを駆使する木工塗装職人、多田正義さんです。

自身の木工塗装だけでなく、様々な分野の職人たちが、身に着けた技術を掛け合わせて独自の作品を作ろうと、15年前、舞工房グループを立ち上げました。

■皿一枚にも5人の職人が

（舞工房グループ・多田正義 代表）

「（この大皿は）だいたい5人ぐらいの職人さんの手で作られています」

「山から切り出してくる人と、製材で引く人、ろくろでくり抜く人、藍染をする人、コーティングをする人」

「（完成まで）2か月ぐらいかかります」

「ほとんどの人が言いますよ、このコップだったら、ちょっとしたものでも1万円ぐらいは付く」

「なんで木なのにこんなに高いんだ、おげっただろ、そんなことをいうお客さんが結構います」

「そんなお客さんには、木のぬくもりとかを説明させてもらう」

「だいたいはわかってくれる、そしたら買うわ、と買ってくれるお客さんも」

■花模様の木目が美しい

（記者）

「こちらは花楠という木で作られた作品。花模様の木目がとっても美しいです」

「蓋を開けてみると、小物入れですね。この仕切りの中に指輪やアクセサリーを入れられそうです」

「この小物入れは2段で出来ていて、仕切りを取るとお弁当箱にもなります」

「2段目の入れ物も外すと…取っ手だけになりました。この取っ手、桜の花が彫られています」

「舞工房の彫刻家、森下さんが糸鋸で掘りました。すごい職人の技です」



長い年月をかけ、積み重なった年輪。



木の成長に時間がかかるように、一人の職人が育つにも時間がかかります。

■30人いた職人も10人に

設立当時、「舞工房グループ」には約30人の職人がいました。



しかし、廃業や引退などを理由に年々その数は減り、現在は10人ほどです。



そんな中、多田さんを慕う若手職人が、工房に集い始めています。



その一人、薄井秀明さんです。



愛知の自動車メーカーで車のデザインを粘土を使って立体化する、クレイモデラーとして35年間勤務していました。

■手作りにこだわる

（舞工房グループ 木工塗装職人・薄井秀明さん）

「最近モノづくり（自動車デザイン）の形態が、フィジカルからデジタルに移っていて」

「手作りっていうところがだいぶなくなってきたので、モヤモヤとしているときに、徳島帰りたいって思いがあって」



藍住町出身の薄井さんは、2年前に早期退職、徳島に帰ってきました。



帰郷後、以前から興味のあった木工の世界に飛び込んで、業界の現実を目の当たりにします。



最終工程である木工塗装は、限られた職人しかおらず、危機的状況だったのです。



薄井さんは、藍染め塗装やコーティング技術を学ぼうと、2025年7月、多田さんに弟子入り。



修行の日々を送っています。

（舞工房グループ 木工塗装職人・薄井秀明さん）

「日々失敗もあれば発見もあったり、その毎日が今すごく楽しくて」

「元いた自動車メーカーだと、日々流しながらという自分がどこかにいたんですけど」

「この歳でチャレンジできる、幸せというのを感じています」

「こういう風に目の模様とかも考えながら、色を付けていかないと」

「この子が活かされるような、色付けをしていかないといけないのが難しい」

御年、78歳の多田さん。



熱心に学ぼうとする薄井さんの姿に、かつての自分を見ています。

■器は目立ったてはいけない

（舞工房グループ・多田正義 代表）

「これもきれいに出てるよ、ものすごくいい色で出てるけれど、あんまり目立ってしまったらいかん」

「これは食べ物を置く器だって、これだけを見せるものではだめで、ちょっと控えめな方が」

もう一人、大阪府出身の藤本博久さんです。



藤本さんは、木の器やスプーンを作る木工職人です。



8年前に神山町に移住し、2024年、自分の工房を立ち上げました。



舞工房グループの展示会にも参加しています。



藤本さんにとって、木を知り尽くした多田さんのアドバイスは、ほかにはない重みがあります。

（木地師・藤本博久さん）

「これの場合、持ち手が枝の形のまんま使っているので」

「木工で加工しすぎると、機械でやっているように見えてしまうので」

「綺麗な部分と外すような、木のもともとの流線美を活かすような」

（舞工房グループ・多田正義 代表）

「この金属が見えるのが気にいらん、せっかく木のぬくもりで全部出来てる、これが邪魔してる」

「木で埋めるとか、接着剤で表面に出ないようにするとか」

「昔の自分の年代の職人だったら、これできるかできないかと言ったら、できないと絶対言わなかった」

「意地でも言わなかった。やったるわと思って」

「できるようになるまでいろいろ勉強して、いろいろ工夫を重ねて」

「できないものを出来るようにしてきた歴史がある、職人はそういう魂がなかったら」

■職人魂

「職人魂」と一言にいうけれど、この言葉を口にできるのは、真に努力を重ねてきた本物だけ。



そんな多田さんの背中を見て、次世代の舞工房グループが育っています。