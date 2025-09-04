G大阪サポ１名が“警備スタッフへの威嚇”など違反行為、クラブが処分を発表「厳罰をより徹底してまいります」
ガンバ大阪は９月４日、サポーターの違反行為と、それに対する処分を発表した。
違反行為は、８月16日にアウェーで行なわれたJ１第26節のサンフレッチェ広島戦（０−１）で発生。G大阪のサポーター１名による、「警備スタッフへの威嚇」、「立ち入り禁止エリアへの侵入」等の行為が認められた。
当該者への処分内容は、「９月13日から11月９日に開催されるホームゲーム５試合の入場禁止（期間中のアウェーゲームを含む）」となった。
G大阪は「今回の違反行為を受け、ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のため、セキュリティ体制強化や観戦ルール・マナーの周知・違反行為への厳罰をより徹底してまいります。
ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルール・マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」とコメントした。
そして「アウェーゲームにおかれましても、ホームクラブの観戦情報や観戦マナー・ルール等が掲載されています。必ず事前にご確認いただき、ご観戦の際はルール遵守にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
