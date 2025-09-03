¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ª200mm·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡×
¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼7Ç¯Ï¢Â³ÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¢¨1¤Ëµ±¤¯¡ÖJBL¡×¤è¤ê¡¢200Ð·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ó¡¼¥¨¥ë ¥µ¥ß¥Ã¥È ¥¢¥Þ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯½©¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢¨1Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë
JBLÁÏÀß½é´ü¤Î1950Ç¯Âå¤Ë¡ÖD30085 Hartsfield¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖD44000 Paragon¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿JBL¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î·ÏÉè¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¡ÖProject EVEREST DD55000¡×¡¢¡ÖProject K2 S9500¡×¤ÎÎ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡ÖProject K2 S9800¡×¤«¤é¡ÖK2 S9900¡×¤Ø¡¢¡ÖProject EVEREST DD66000¡×¤«¤é¡ÖEVEREST DD65000/DD67000¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê³×¿·Åª¤Ê¿ô¡¹¤Î²»¶Áµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¶¦¤ËÂ¾¤ÎJBL¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ØÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÍèÇ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJBL¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÃí¤®¤³¤ó¤À½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡¢¡ÖJBL Summit¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ÎÆüËÜÆ³ÆþÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖJBL Summit Ama¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖSummit Ama¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆîÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊö¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¸ì¤Ç¡ÖÊì¤Î¼ó¾þ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈAma Dablam¡Ê¥¢¥ÞŽ¥¥À¥Ö¥é¥à¡Ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈAma Dablam¡É¤Ï¤½¤Î¸±¤·¤¯Èþ¤·¤¤»³ÍÆ¤«¤é¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¥Þ¥Ã¥¿¡¼¥Û¥ë¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÇÈþ¤·¤¤»³¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤Ï¡¢JBLÆÈ¼«¤ÎD2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÜHDI¥Û¡¼¥ó¤È¿·³«È¯200Ð·ÂHC4¥³¡¼¥ó¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î2¥¦¥§¥¤»ÅÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ½ãÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¿®¹æ¤ò¤³¤ì¤é³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÆÏ¤±¤ëÆÈ¼«¤ÎMultiCap¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½À¤é¤«¤ÊÎØ³Ô¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤äÌÊÌ©¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÉÔÍ×¤Ê¶¦¿¶¤òÇÓ½ü¤¹¤ë·øÏ´Àß·×¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Èþ¤·¤¤½Å¸ü¤Ê¥Ï¥¤¥°¥í¥¹Ž¥¥¨¥Ü¥Ë¡¼Å·Á³ÌÚÆÍÈÄ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËJBL¥«¥¹¥¿¥à¤Î IsoAcoustics¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¡¼¥ÈÁõÈ÷¤ÎÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢¨»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
