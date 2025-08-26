暑い夏でも、体を冷やす食材を多くとったり、運動不足になると体が冷えてしまいます。そこで今回は、冷え性外来・血管外科専門医の林 忍先生に、体の冷え対策に効果的なツボと、血流の循環を促すエクササイズを教えてもらいました。自律神経やホルモンバランスが乱れやすい、40代からの大人世代にもおすすめ。冷やさない習慣を取り入れて、体を変えていきましょう。

冷えを感じたときにおすすめのツボ3つ

手軽にできるツボ押しで、体を整えましょう。1か所を3〜5回程度押してみましょう。

【写真】自律神経をととのえる「手のひらのツボ」

●ツボ押しのポイント：痛気持ちいい部分を探り、呼吸と合わせて行う

体には冷えに効くツボが多数点在し、痛気持ちいい力で押すと血行が促進されます。息を吐きながら3〜5秒押し、息を吸って戻す、を3〜5回繰り返して。温めるのも効果的です。

●頭のてっぺんのツボ「百会（ひゃくえ）」

両耳をつないだ線と、鼻先から頭に向かって真っすぐ伸ばした線が交わる頭頂部にあるツボ。心地いい力で押したりさすったりします。

●ひざの皿の下にあるツボ「足三里（あしさんり）」

ひざの外側、お皿の下から指4本分下がったとろにあるツボ。

親指を重ねてゆっくり押します。疲れやストレスによる冷えにも効果的。

●手のひらの真ん中のツボ「労宮（ろうきゅう）」

手のひらの中央、手をにぎったとき中指が当たるところにあるツボ。指を開き、逆手の親指で押しましょう。自律神経の乱れを整える効果も。

冷えを感じたらトライ！簡単エクササイズ3つ

「体が冷えたかも？」そう感じたら、30秒〜1分程度の簡単なエクササイズで血流をよくしましょう！ 一度にまとめてエクササイズをするのではなく、小分けにしてもOKです。

●かかとの上げ下げ

日常で使うふくらはぎの筋肉をほぐす

つま先を床につけた状態でかかとを30回上げ下げします。ふくらはぎの筋肉をポンプのように働かせることで血行を促進。足の冷えをやわらげます。

●ランジ

下半身を中心に全身の血行を促す

よつんばいの姿勢から、左脚を左手の内側に踏み出してひざを曲げ、右脚は後ろに伸ばします。その姿勢で30秒〜1分キープ。反対側も同様に。

●ゴキブリポーズ

手足の末端にたまった血液の循環を促す

あおむけになり、両手と両脚を天井に向け、ぶらぶら振ります。目安は30秒〜1分。手足に停滞した血液を心臓に流すことで、末端の冷えを解消します。

※ 西洋医学に基づかないツボ押しやマッサージは体質改善を目指すものであり、効果・効能には個人差があります。紹介している不調を改善する方法は、すべての方に効果があるとは限りません。

※ 体に合わない、調子が悪くなった、痛みが出たなど、体に異常を感じた場合はすぐ中断し、医師に相談してください。

※ 妊娠中やその可能性がある方、高齢の方、特定の疾患がある方、熱や炎症がある方、そのほか具合の悪いときは、医師に相談のうえ行ってください。